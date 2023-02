Hallo zusammen, ich bin Jacqueline, 23 Jahre alt

Teilen

Jacqueline Adrian © p

Jacqueline Adrian 23 Jahre, Erstes Lehrjahr, Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print

„Hallo zusammen, ich bin Jacqueline, 23 Jahre alt, und mache eine Ausbildung zur Medienkauffrau in Digital und Print bei der Mediengruppe Offenbach-Post. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich zu diesem Ausbildungsberuf gekommen bin, richtig?

Da muss ich etwas weiter ausholen: Im Jahre 2017, nach meinem Realschulabschluss, wusste ich, wie viele, nicht, was ich später mal werden möchte. Ich habe mehrere Jobs ausprobiert, aber nicht das Richtige gefunden. Nach einem sechsmonatigen Praktikum in einer Digitaldruckerei durfte ich auch in die Mediengestaltung reinschnuppern. Das machte großen Spaß und ich entschloss mich, eine Ausbildung zur Mediengestalterin

zu machen und hängte mein Fachabitur dran.

Leider stand ich nach dem Fachabi wieder vor derselben Frage und merkte, dass Mediengestaltung nicht das Richtige für mich war. Als ich auf die Stellenanzeige aufmerksam wurde, dass die Offenbach-Post Azubis im Bereich Medienkauffrau sucht, nutzte ich die Gelegenheit und wurde angenommen. Die Ausbildung gestaltet sich sehr spannend, abwechslungsreich und alle Mitarbeiter sind super lieb. Besonders gut gefällt

mir, dass man schnell Verantwortung übernimmt und an eigenen Aufgaben arbeiten kann. Ich habe mich direkt wohl gefühlt und bin schon auf die anderen Abteilungen gespannt.“

Start ins Berufsleben © p

Du bist an einer Ausbildung interessiert, hast aber keine Lust, direkt ein formelles Gespräch halten zu müssen?

Dann schreibe uns Azubis und begegne uns auf Augenhöhe, in der wir dir alle Fragen beantworten können, was du über eine Ausbildung wirklich wissen möchtest.

Wir bieten dir einen ehrlichen Einblick in den Azubi-Alltag und können dir aus erster Hand berichten, was für dich wirklich von Relevanz ist.

Per WhatsApp +49 151 67759526