Sally Eckstein © p

Sally Eckstein, 19 Jahre, Erstes Lehrjahr, Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print

„Hey Sally hier aka coolste Azubine :) Ich bin auf die Ausbildung als Medienkauffrau für Digital und Print bei der Offenbach-Post gekommen, als mich jemand in der Familie auf die Anzeige in der Zeitung aufmerksam gemacht hat.

Ich habe mich beworben und dann mein Bewerbungsgespräch gehabt – und bin jetzt schon ein halbes Jahr hier. Was mir persönlich wichtig war, dass es abwechslungsreich ist. Dass einem nicht nur die kaufmännischen Fähigkeiten gezeigt werden, sondern auch die anderen Abteilungen, die für die Produktion der Zeitung und der Online-Seite zuständig sind. Ebenso die Redaktion und die IT.

Ich war jetzt sechs Monate in der Anzeigenabteilung und muss sagen, der Online-Bereich war bis jetzt der beste. Man ist bei Meetings dabei, kann Ideen einbringen und die eigene Meinung wird ernst genommen. Und seine eigenen Ideen Online oder in der Zeitung zu sehen, ist schon ein Flex. Dann zu sagen, ja das habe ich gemacht :)

Was auch ein großer Pluspunkt ist, dass wir viele Essensmöglichkeiten in der Nähe haben wie eine Bäckerei, Lidl, Aldi, Burger King, usw. So ist dann keiner hangry.“

Start ins Berufsleben © p

Du bist an einer Ausbildung interessiert, hast aber keine Lust, direkt ein formelles Gespräch halten zu müssen?

Dann schreibe uns Azubis und begegne uns auf Augenhöhe, in der wir dir alle Fragen beantworten können, was du über eine Ausbildung wirklich wissen möchtest.

Wir bieten dir einen ehrlichen Einblick in den Azubi-Alltag und können dir aus erster Hand berichten, was für dich wirklich von Relevanz ist.

Per WhatsApp +49 151 67759526