Heyhey, ich bin Sarah

Sarah Bliemel, 19 Jahre, Erstes Lehrjahr, Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print

„Heyhey ich bin Sarah. Mein erster Kontakt mit der Offenbach-Post war während meines Praktikums in der 11. Klasse. Schon da war mein Interesse an dem Berufsfeld geweckt. Als ich dann kurz vor dem Abi stand, stellte sich mir natürlich auch die Frage, wie es dann weitergehen soll.

Da kam mir mein Praktikum wieder in denn Sinn, ich habe ein paar Erkundigungen eingeholt und bin so schlussendlich auf die Ausbildung zur Medienkauffrau gekommen. Wichtig war mir schon immer, einen Beruf mit vielen Optionen für die Zukunft und mit Abwechslung auszuüben, darum habe ich mich letztlich für die Stelle entschieden. Ich fand die Möglichkeit cool, hier so viele Abteilungen kennenlernen zu können.

Bisher waren die Abteilungen auch alle mehr oder weniger direkt mit der Zeitung oder dem Online-Portal verbunden und man kann oft die eigene Meinung zu diversen Themen einbringen und so die Produkte mitgestalten. Wenn etwas, an dem man selbst mitgewirkt hat, dann tatsächlich veröffentlicht ist, ist das schon irgendwie ein besonderes Gefühl.

Fazit: Wenn du eine vielseitige Ausbildung suchst und mit deiner Arbeit etwas zum Gesamtbild beitragen möchtest, sollte man die Stelle hier auf jeden Fall in Betracht ziehen – und vielleicht sehen wir uns ja dann schon bald.“

Du bist an einer Ausbildung interessiert, hast aber keine Lust, direkt ein formelles Gespräch halten zu müssen?

Dann schreibe uns Azubis und begegne uns auf Augenhöhe, in der wir dir alle Fragen beantworten können, was du über eine Ausbildung wirklich wissen möchtest.

Wir bieten dir einen ehrlichen Einblick in den Azubi-Alltag und können dir aus erster Hand berichten, was für dich wirklich von Relevanz ist.

Per WhatsApp +49 151 67759526