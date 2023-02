Justin Schröck - Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print

Teilen

Justin Schröck © p

Justin Schröck 26 Jahre, drittes Lehrjahr, Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print

„Ich arbeite gerne hier, weil sich mein Interesse am Geschehen in der Welt mit den Anforderungen meiner Ausbildung nahezu perfekt überschneidet.

Die verschiedenen Aufgabenbereiche, von der Kundenakquise bis zum Druck der Zeitungen selbst, schaffen eine

erstaunliche Bandbreite an vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die ich zu schätzen weiß.

Aber auch besonders durch unseren Druckstandort sind wir nah an dem Produkt, auf das wir schließlich jeden Tag hinarbeiten und können so am eigenen Leib erleben, wie unser Schaffen Form annimmt, bedruckt wird und letztendlich seinen Weg in das Heim eines jeden Menschen in den lokalen Regionen findet. Die Früchte der eigenen Arbeit so vor Augen geführt zu bekommen, ist für mich als Azubi äußerst belohnend.



Zudem gefällt mir die innerbetriebliche Kommunikation zwischen den Abteilungen, die in jedem

Zeitungsverlag ein Muss ist und durch die ich ein persönliches Band zu vielen netten Kollegen knüpfen konnte.



Und nicht zuletzt zu erwähnen: In einer Zeit, in der viele Medienhäuser immer mehr Wert auf digitale Präsenz

legen, kann ich als junger medienbegeisterter Mensch mit meinem elaboriert-digitalen Knowhow an vorderster Front stehen und maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Medienverbreitung der Zukunft üben.“

Start ins Berufsleben © p

Du bist an einer Ausbildung interessiert, hast aber keine Lust, direkt ein formelles Gespräch halten zu müssen?

Dann schreibe uns Azubis und begegne uns auf Augenhöhe, in der wir dir alle Fragen beantworten können, was du über eine Ausbildung wirklich wissen möchtest.

Wir bieten dir einen ehrlichen Einblick in den Azubi-Alltag und können dir aus erster Hand berichten, was für dich wirklich von Relevanz ist.

Per WhatsApp +49 151 67759526