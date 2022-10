Sparkasse Hanau mit innovativem Ausbildungskonzept

Die Auszubildenden Valentina Nix und Marius Mönninger erfahren Interessantes von Ausbildungsleiterin Nadine König. © peba

„Kann es einen schöneren Ausbildungs- und Arbeitsplatz als bei unserer Sparkasse Hanau mit Blick auf die regelmäßig stattfindenden Wochen- und Weihnachtsmärkte geben?“, fragt Matthias Grasmück, Abteilungsdirektor sowie Bereichsleiter Personal und Soziales, augenzwinkernd, wohl wissend, zahlreiche weitere Argumente auf seiner Seite zu haben.

Die Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann ist bei der Sparkasse Hanau grundsätzlich auf zweieinhalb Jahre verkürzt, unabhängig davon, ob die Lehrlinge mit Abitur oder Mittlerer Reife einsteigen. Je nach Bedarf starten jedes Jahr zwölf bis 15 junge Menschen die Ausbildung. Darüber hinaus genießen vier bis fünf Jahrespraktikanten im Rahmen ihrer zweijährigen Fachoberschulausbildung das gute Betriebsklima ebenso wie die hervorragenden Ausbildungsmöglichkeiten. „In der Ausbildung durchlaufen wir verschiedene Abteilungen und bekommen so neben viel Detailwissen einen Blick für das große Ganze der Sparkasse“, schwärmt Valentina Nix, Auszubildende zur Bankkauffrau im dritten Lehrjahr. Besonders interessant fand sie die Bereiche Private Banking und Versicherungen einschließlich des Kundenkontakts, aber auch den Einblick in das telefonische Kundenservice-Center sowie die Organisationsabteilung einschließlich der Verwaltung. „Obwohl ich mich im Vorfeld gut über meinen Ausbildungsberuf und die Sparkasse Hanau informiert hatte, bin ich immer wieder überrascht, wie vielfältig die Aufgaben bei der Sparkasse Hanau sind und wie viele Tätigkeitsbereiche vorhanden sind. Allein die Einsatzfelder Marketing und Werbung einschließlich der zahlreichen zu organisierenden Veranstaltungen für und mit Kunden erfordern ein Know-how, das weit über die traditionelle Tätigkeit eines Bankkaufmanns hinausgeht“, sagt Marius Mönninger, ebenfalls im dritten Lehrjahr.

Ausbildungsleiterin Nadine König und Abteilungsdirektor Matthias Grasmück vor dem Haupteingang der Sparkasse Hanau. © peba

„Für unsere Auszubildenden ist es ein großer Vorteil, dass die Berufsschule in Hanau angesiedelt ist und so kurze Wege möglich sind“, sagt Ausbildungsleiterin Nadine König und Grasmück ergänzt: „Mit rund 370 Sparkassen sind wir die größte Finanzinstitutsgruppe in Deutschland. In den deutschlandweit verteilten Sparkassen-Akademien können sich unsere Auszubildenden mit anerkannten Abschlüssen weiterqualifizieren.“ „Neben dem fundierten fachlichen Wissen hat mich die Ausbildung bei der Sparkasse Hanau in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel weiter gebracht“, sagt Nix, die mit dem Sparkassenfachwirt schon ihr nächstes großes Ziel im Blick hat.

Im ersten Ausbildungsjahr durchlaufen die Auszubildenden in der Regel vier Filialen, um ab dem zweiten Lehrjahr in der Zentrale tätig zu sein. Paten aus dem zweiten Lehrjahr begleiten die Neulinge, eine Einführungswoche vermittelt grundlegende Kenntnisse einschließlich eines Kurses in der Tanzschule Berné, in dem zeitgemäße Umgangsformen präsentiert werden. Schon in der Ausbildung ist in vielen Abteilungen Gleitzeit möglich. „Unser Ziel ist es, die Menschen von der Ausbildung bis zum letzten Arbeitstag vor der Rente zu begleiten“, beschreibt Grasmück das Interesse der Sparkasse Hanau an langfristigen Beschäftigungsverhältnissen.

Statements

Das sagen die Auszubildenden:

Ich habe jeden Moment meiner Ausbildung genossen und kann nur jedem, der Freude an Zahlen hat, die Ausbildung bei der Sparkasse Hanau empfehlen. Besonderen Spaß macht mir, dass ich bei der Immobilienberatung an der Verwirklichung von Kundenträumen beteiligt bin. Wirtschaftslehre, Rechnungswesen und Datenverarbeitung einschließlich des Themas Datenbanken waren schon meine Steckenpferde auf dem Weg zum Wirtschaftsabitur. Unsere Ausbildungsleiterin Nadine König hatte immer ein offenes Ohr für uns und verstand es, die praktische Tätigkeit in der Sparkasse mit dem neu in der Berufsschule erlernten Wissen zu verzahnen. Zu Beginn der Ausbildung konnten wir verschiedene Filialen und damit auch unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, aber auch zahlreiche Kundinnen und Kunden kennenlernen. Der Lernstoff baute sinnvoll aufeinander auf, sodass wir sehr effektiv und praxisorientiert lernen konnten. Nach der Ausbildung möchte ich neben der Arbeit BWL mit dem Schwerpunkt Banking and Finance studieren. Die Sparkasse Hanau bietet neben der grundsätzlichen Berufsausbildung zahlreiche Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.

Ich wollte beruflich unbedingt etwas im Bereich Wirtschaft und Verwaltung machen. Neben der abwechslungsreichen Vermittlung des Fachwissens fand ich vor allem den fast täglichen Kundenkontakt spannend und bereichernd. Zusätzlich zur Berufsschule bietet die Sparkasse Hanau einen internen Unterricht an, der sehr kurzweilig gestaltet ist. Beispielsweise helfen Azubis aus dem dritten Lehrjahr den Neueinsteigern. Filialleiter kommen in die Zentrale und erläuterten Themen aus dem beruflichen Alltag. Für die optimale Vorbereitung auf die IHK- Zwischenprüfungen waren wir für eine Woche in der Sparkassen-Akademie. Die Einstimmung auf die Abschlussprüfungen dauerte drei Wochen, in denen wir das zentrale Wissen nochmals didaktisch ausgeklügelt wiederholt haben. Neben der Wissensvermittlung war es ein tolles Erlebnis, dass wir uns als Klasse austauschen und die Freizeit gemeinsam verbringen konnten.

Zahlen und Fakten

Adresse: Am Markt 1, 63450 Hanau

Mitarbeiterzahl: Rund 665 Beschäftigte

Zusatzleistungen: Zahlreiche übertarifliche Sozialleistungen, darunter ÖPNV-Zuschuss, Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit durch die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen, zwei zusätzliche Urlaubstage, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Kostenübernahmen und -beteiligungen bei Weiterbildungen, Zeitgutschriften bei Geburtstagen, betriebliches Gesundheitsmanagement und vieles mehr.

Geschichte: 1991 aus der Fusion der Stadtsparkasse und der Kreissparkasse Hanau entstanden. Das oberste Gremium ist der Verwaltungsrat. Im Vorsitz wechseln sich der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Thorsten Stolz, der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, ab.