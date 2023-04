Lufthansa Group Security Operations GmbH ist weiter auf Expansionskurs

Dennis Kluger, HR-Manager und Ausbildungsverantwortliche, und Matthias Krug, Director Human Resources, freuen sich über den Erfolg des jungen und stetig wachsenden Unternehmens. © Lufthansa Group

Seit 2019 ist die Lufthansa Group Security Operations GmbH (LGSO) mit derzeit rund 170 Mitarbeiter:innen – Tendenz weiter steigend – an den drei Standorten Frankfurt, Hamburg und München für die operative Sicherheit innerhalb der Lufthansa Group verantwortlich. Verstärkung ist jederzeit willkommen, für qualifizierten Nachwuchs sorgt die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit.

„Wir freuen uns über jede aussagekräftige Bewerbung“, gibt Matthias Krug, Director Human Resources, die Richtung vor, denn der Personalbedarf des ständig wachsenden Sicherheitsdienstleisters ist groß. Gesucht werden ausgebildete Sicherheitsfachkräfte ebenso wie Quereinsteiger:innen in den Sicherheitsbereich und Mitarbeiter:innen für den Besucherempfang. Dabei müssen sich Interessent:innen ohne Erfahrung in der Sicherheitsbranche keine allzu großen Gedanken über die Anforderungen machen, sie werden umfassend ausgebildet. Selbstbewusst und kommunikationsstark sollten sie allerdings sein, „alles andere kriegen wir hin“, versichert Matthias Krug. Führerschein und gute Englischkenntnisse sind allerdings Voraussetzungen für eine Festanstellung.

Auf die Sicherheitsfachkräfte warten vielfältige Aufgaben in einem spannenden Umfeld. Denn sie sind nahezu überall auf dem Flughafengelände unterwegs und „sehen Dinge, die man im normalen Leben nicht sieht“, so Matthias Krug. Zum Alltag gehören zum Beispiel Streifengänge, Fahr- und Schließdienste, der Schutz von Veranstaltungen, Personalkontrollen und die Unterstützung des Personals im Terminal. Dort müssen auch immer wieder aufgebrachte Fluggäste beruhigt werden, etwa wenn es zu Flugausfällen kommt. Das erfordert Fingerspitzengefühl und gleichzeitig Durchsetzungsvermögen.

Lufthansa Group Security Operations Gebäude © Lufthansa Group Security Operations

Standort München entwickelt sich stark

Vor allem der Standort München „entwickelt sich stark“, bei besonderen Anlässen kommen immer wieder auch Kollege:innen aus einem der anderen Standorte zur Unterstützung zum Einsatz – eine durchaus angenehme Abwechslung. Auch der Wechsel – zum Beispiel aus privaten Gründen – an einen der anderen Standorte ist innerhalb der LGSO möglich.

Verantwortlich für die Ausbildung bei der LGSO ist Human Resources Manager Dennis Kluger, der seit Sommer 2022 dabei ist. „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ lautet die offizielle Bezeichnung des Berufes, jährlich stehen an den beiden Standorten Frankfurt und Hamburg jeweils vier Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Ausbildung dauert drei Jahre, Beginn ist immer am 1. August. Bewerbungen für 2023 sind noch möglich, „man kann sich aber auch schon für nächstes Jahr bewerben“, sagt Dennis Kluger. Der erste Ausbildungsjahrgang des jungen Unternehmens macht in diesem Sommer seinen Abschluss und wird komplett übernommen. Dennis Kluger: „Es ist natürlich unser Ziel, langfristig mit den jungen Kollegen zu planen.“

Wer eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit bei der LGSO beginnen möchte, sollte möglichst einen Realabschluss haben und im ersten Lehrjahr mindestens 17 Jahre alt sein. Dazu kommt Interesse an Fremdsprachen – vor allem Englisch – und die Bereitschaft zur Schichtarbeit schon in der Ausbildung. Ab dem dritten Lehrjahr stehen auch Nachtschichten an. Unterstützung bekommen die Nachwuchskräfte zum Beispiel durch zusätzliche innerbetriebliche Schulungen und Prüfungsvorbereitungskurse. Für Abwechslung sorgen zudem „Azubi-Events“ zur Stärkung von Teamgeist und Gruppendynamik. Dennis Kluger: „Wir wollen den jungen Menschen etwas bieten.“

Dennis Kluger ist seit Sommer 2022 für Ausbildung bei der LGSO verantwortlich. © Lufthansa Group

Attraktive Vorteile Die Lufthansa Group Security Operations GmbH bietet ihren Mitarbeiten neben einem sicheren Arbeitsplatz etliche attraktive Zusatzleistungen. Dazu zählen das 13. Monatsgehalt und ein Urlaubsgeldzuschuss, außerdem bietet das Unternehmen Jobtickets an. Wer mit dem Auto zum Arbeitsplatz kommt, kann sich über einen kostenfreien Parkplatz freuen, die Dienstkleidung wird selbstverständlich gestellt. Weitere Vorteile bieten die Möglichkeit des Fahrradleasings, das vergünstigte Kantinenessen sowie Mitarbeiterrabatte bei verschiedenen Kooperationspartnern. Etwas ganz Besonderes ist die Prämienaktion „Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter“. Wer erfolgreich einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin ins Boot holt, kann sich über 1000 Euro freuen. Denn Verstärkung wird bei der LGSO immer gesucht, der Sicherheitsdienstleister der Lufthansa ist unvermindert auf Wachstumskurs.

Zahlen und Fakten

Adresse:

Lufthansa Group Security Operations GmbH

Airportring – LAC

60546 Frankfurt

Mitarbeiteranzahl:

HAM: 70, FRA: 60, MUC: 25

(Zielwert)

Arbeitszeiten:

3-Schichtbetrieb

Montag bis Sonntag mit geregeltem Einsatzplan und Freischichten

Urlaubstage:

Zu Beginn 25 Arbeitstage, nach 2 Jahren 27, nach weiteren 2 Jahren 30 Arbeitstage

Offene Stellen:

Werkschutzfachkräfte, Quereinsteiger im Werkschutz, Besucherempfang

Manchmal auch Möglichkeiten im Tagesdienst

Ausbildung:

Aktuell ab 08/2023 bis zu 4 Azubis in Frankfurt und Hamburg

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Parkmöglichkeiten:

Kostenfrei direkt vor Ort/Tiefgarage

Anreisemöglichkeiten mit ÖPNV:

Direkte Anbindung aus allen Richtungen mit S-Bahn, Bus und über den Fernbahnhof

Kontakt:

Matthias Krug

Director Human Resources

Lufthansa Group Security Operations GmbH

FRA W/S

Lufthansa Aviation Center, EG, C0.1026

D-60546 Frankfurt/Main, Germany

Matthias.Krug@dlh.de

Dennis.Kluger@dlh.de

Human Resources Manager

