MAINGAU Energie: Mutig neuen Herausforderungen begegnen

Markus Kraft, Tamara Waider, Leonora Beifuß und Nadja Wachsmann schätzen die Unternehmenskultur der Eigenverantwortung und des aktiven Mitgestaltens der MAINGAU. © Kai Cezanne

Die MAINGAU Energie aus Obertshausen weist 115 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft auf. Ein Großteil der über 500.000 Kunden schätzt das Unternehmen sowohl als bundesweiten Gas- als auch Stromversorger. Als Gasnetzbetreiber im Rhein-Main-Gebiet werden die Bürger der Städte Dietzenbach, Rodgau, Heusenstamm, Obertshausen und der Stadtteil Mühlheim-Lämmerspiel von der MAINGAU Energie zuverlässig mit Gas versorgt.

Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter und steckt seine Ziele in wegweisenden Produktfeldern neu ab. Dazu zählt der Bereich E-Mobilität mitsamt MAINGAU-Autostromtarif für 380.000 Ladesäulen in ganz Europa und dem Angebot des regionalen E-Carsharings. Hier können E-Autos in den blau-gelb gehaltenen Firmenfarben ausgeliehen werden. In den vergangenen Jahren sind die Produktbereiche Internet und Telefon sowie Mobilfunk hinzugekommen, während der eigene Onlineshop das MAINGAU-Portfolio abrundet. Ihren Kunden bietet die MAINGAU mit ihrer Vorteilswelt viele Vergünstigungen in diesen Bereichen an.

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitenden ein großes Team, in dem sie gut aufgehoben sind und ihre hohe Arbeitsqualität sichert. Zu den ausgesprochenen Stärken der MAINGAU zählen dabei, sich Herausforderungen zu stellen, eine konstruktive Fehlerkultur zu leben und den persönlichen Dialog untereinander zu pflegen. Die mutige Herangehensweise zeichnet sich aus: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die MAINGAU Energie mit dem TOP-100-Siegel ausgezeichnet und zählt damit zu den Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands.

„Start-up-Mentalität in einem gewachsenen Unternehmen“

In einem Jahr vom Werkstudenten zur verantwortlichen Position in der Öffentlichkeitsarbeit: diesen Wechsel vollzog Markus Kraft zu Beginn dieses Jahres. Seit Februar arbeitet er in der Stabsstelle Communications der MAINGAU und kümmert sich im Team um deren interne und externe Kommunikation. Sein Beispiel ist ein Merkmal einer modernen Unternehmenskultur, die mit „flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen“ aufwartet. „Das aktive Mitgestalten wird von Anfang an gefördert und mit steigender Verantwortung wächst auch die Motivation“, sagt der 27-Jährige.

Über das schnell entgegengebrachte Vertrauen freut sich auch Leonora Beifuß. Sie fing vor nicht mal zwei Jahren im Unternehmen an und nimmt inzwischen als Abteilungsleiterin im Bereich IT & Digitale Transformation eine Führungsposition ein. „Neue Ideen werden sofort im Team aufgenommen“, erklärt Beifuß. Um fortschrittliche Lösungen zu entwickeln „lernen wir jederzeit von allen und schaffen es, von innen heraus etwas zu bewegen“. Ihr Fazit, was die MAINGAU für sie ausmacht: „Es gibt hier eine Start-up-Mentalität in einem gewachsenen Unternehmen“.

Die MAINGAU ist fest davon überzeugt, dass ein solches Arbeitsumfeld ohne starre Strukturen wichtig ist, um auch zukünftig mutige Wege einzuschlagen. Die aktuell 250 Mitarbeitenden verbindet dabei der enge Zusammenhalt und das Wissen der immer vorhandenen Unterstützung. So stehen alle Türen jederzeit offen bis hin zu denen der Geschäftsführung, um gerade für motivierte Menschen, die in ihrem Beruf Neues schaffen wollen, ideale Chancen zu bieten.

Die mehr als 20 E-Ladesäulen versorgen auf dem Betriebsgelände in Obertshausen den Fuhrpark mit Strom aus firmeneigenen PV-Anlagen © MAINGAU

Beruflich durchstarten

Viele Chancen und Vorteile für Neu- und Quereinsteiger Die MAINGAU Energie ist immer an neuen Geschäftsfeldern interessiert und stets auf der Suche nach Experten, die das Unternehmen voranbringen wollen. Auch mit Quereinsteigern, die neue Ideen mit ins Unternehmen bringen, werden gute Erfahrungen gemacht. „Der Einstieg für motivierte Mitarbeitende ist jederzeit möglich“, betont Nadja Wachsmann. Die HR-Managerin ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Tamara Waider verantwortlich für die Gewinnung neuer Talente und Personalstrategie der MAINGAU Energie. Um sich dabei als Unternehmen von morgen aufzustellen, sind gerade Spezialisten der Informatik und Betriebswirtschaft gefragt. Entsprechend präsentiert sich auch das Angebot an Ausbildungsplätzen und zum dualen Studium. Es werden die Ausbildung zum Industriekaufmann, Kaufmann im E-Commerce, Fachinformatiker für Systemintegration sowie Anwendungsentwicklung und zum Tiefbaufacharbeiter Rohrleitungsbau angeboten. Dazu kommen sechs Duale Studiengänge im Bachelor: Digital Business Management (B.Sc.), Betriebswirtschaftslehre (B.A), Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing & Digitale Medien (B.A), Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalmanagement (B.A), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und Angewandte Informatik (B.Sc.). Tamara Waider: „Bewerbungen für das im September beginnende Ausbildungsjahr sind noch möglich.“ Ihren rund 250 Mitarbeitenden sowie 16 Auszubildenden und Studierenden bietet die MAINGAU Energie daneben noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Mobiles Arbeiten ist je nach Tätigkeitsfeld an zwei Tagen in der Woche möglich. Dazu kommt das flexible Einteilen der eigenen Arbeitszeit, um die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie und Freizeit zu stärken. Als weiteren Vorzug wird das 13. Monatsgehalt gezahlt. Zusätzliche Anreize liefern sowohl Zuschüsse zur Betriebsrente, erfolgsbelohnende Sonderzahlungen, als auch Vergünstigungen bei E-Auto-Leasing, für E-Bikes sowie Energiekostenzuschüsse für Strom und Gas.

MAINGAU setzt auf Eigenverantwortung und Innovation! © MAINGAU

Zahlen und Fakten

Adresse: MAINGAU Energie GmbH - Ringstraße 4 – 6 - 63179 Obertshausen

Urlaubstage: 30 + je einen halben Tag an Fasching und zum Geburtstag, TVV

Mitarbeiterzahl: rund 250

Arbeitszeiten: 39 Wochenstunden

Mitarbeitervorteile:

Parkmöglichkeiten: Ja, kostenlos

Anreisemöglichkeiten mit ÖPNV: in direkter Lage (Fußweg 1 Minute)

flexible Arbeitszeiten

betriebliche Altersvorsorge

vergünstigte Mitarbeitertarife (E-Mobilität, E-Bike, Strom- und Gas)

Kontakt Personalabteilung:

Nadja Wachsmann & Tamara Waider

karriere@maingau-energie.de

