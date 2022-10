Frankfurts Shopping-Adresse Nr. 1

Das Skyline Plaza ist schon von außen ein echter Hingucker. © Heiko Meyer

Skyline Plaza, die Mall der Superlative, bietet spannendste Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe zum internationalen Drehpunkt der Messe Frankfurt. Ob in angesagten Shops der Beauty- und Health-Szene, trendigen Restaurants und Cafés, hippen Fashion-Stores oder in der anspruchsvollen Haustechnik des Skyline Plaza – die Arbeitsplätze gehören zu den attraktivsten der Region. Geradezu atemberaubend ist der Blick von dem fast 10 000 m² großen Dachgarten. Hier lässt es sich im Sommer auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wunderbar verschnaufen.

Ein besonderes Highlight im Center stellt das David Lloyd Frankfurt dar. Über mehreren Ebenen und in unterschiedlichsten Saunen bietet diese Wellness-Oase einen Hochgenuss. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem runden 20-Meter-Pool mit imposanter Glaskuppel. Auch der Fitness-Bereich bietet sportlichen Naturen reichlich Platz für ambitionierte Trainingseinheiten. Da trifft es sich gut, dass im David Lloyd Skyline Plaza gerade Stellen in den Bereichen Fitness-Coach, Operations Manager, Wellness Manager, Rezeption und Sauna sowie im kaufmännischen Bereich zu besetzen sind.

Die Wellness-Welt mit spektakulärer Aussicht vom David Lloyd Skyline Plaza. © Bernadette Grimmenstein

Persönlichkeit zählt mehr als Lebenslauf oder Zeugnisse

Einen weiteren sehr wichtigen Bereich im Center stellt die Gastronomie dar. Der größte Anbieter, das Ganztagskonzept ALEX ist seit der Eröffnung in 2013 sehr erfolgreich und stets auf der Suche nach geeigneten Bewerbern: „Für uns in der Freizeitgastronomie Alex zählt Persönlichkeit mehr als der Lebenslauf oder Zeugnisse. Deshalb ist es für uns nicht wichtig, ob Du gerade in den Beruf einsteigst, schon erfahren bist oder einen Quereinstieg planst. Wenn Du Begeisterung, Herzlichkeit, Neugierde und Liebe zum Detail mitbringst, dann sind wir das richtige Team für Dich. Wir arbeiten mit Leidenschaft, Spaß und Teamgeist und hoffentlich bald schon mit Dir. Bei uns findest du Kolleginnen und Kollegen mit viel Herzblut und Charakter, die sich in ganz verschiedenen Lebensphasen befinden, unterschiedliche Werdegänge haben und aus verschiedenartigen Kulturen kommen. Diese bunte Vielfalt zeichnet uns aus“, wirbt Marlina Bucci vom Recruitment Center des Alex, das 2021 als „Deutschlands bester Arbeitgeber“ vom Stern sowie als „Familienfreundliches Unternehmen“ von der „Welt am Sonntag“ ausgezeichnet worden ist, für die Gastronomie-Jobs mit Herz und Seele im luftigsten Gastrobereich Frankfurts. Sie steht damit stellvertretend für die zahlreichen anderen Food Shops im größten Food Court der Bankenmetropole.

„Eine Ausbildung im Handwerk, Kopf und Herz sowie gute Beine brauchen unsere Teamkollegen“, bewirbt Michael Gerland, Technischer Leiter, sein Technik-Team des Skyline Plaza.

Center Manager Olaf M. Kindt unterstreicht die Vielfältigkeit des Arbeitsplatzes Skyline Plaza: „Über 170 individuelle Mieter, die benachbarte Lage an dem drittgrößten Messeplatz der Welt sowie das urbane und stylische Ambiente bilden den einzigartigen Charakter unseres Shopping Centers. Ein guter Mix an Geschäften, die Vieles, vom Alltagsbedarf bis zu hochwertigen Luxusartikeln präsentieren sowie der größte Food-Court der Stadt mit 20 unterschiedlichen und vielfältigen Konzepten begeistern nicht nur unsere Stammkunden, sondern auch die vielen internationalen Gäste.“ Aktuelle Vakanzen und Jobangebote werden regelmäßig auf der Homepage des Skyline Plazas aktualisiert.

Olaf M. Kindt ist Center Manager des Skyline Plaza. © BORIS BORM

Statements

„Das Skyline Plaza zeichnet die besondere Lage im modernsten Viertel Frankfurts zwischen Hochhäusern, Messe und Gallusviertel aus. Hier ist alles sehr modern, urban und stylisch. Wir haben eine riesige Auswahl und einen hervorragenden Mix an Geschäften. Das bietet auch potenziellen Mitarbeitern eine hervorragende Auswahl an Arbeitgebern im Einzelhandel und der Gastronomie. Eine gute Erreichbarkeit charakterisiert den Standort besonders. Darüber hinaus sind Parkplätze für Mitarbeiter deutlich vergünstigt. Auch eine personalisierte Mitarbeiterkarte garantiert sogar extra Rabatte in vielen Geschäften. Unser Einkaufstempel macht einfach gute Laune und begeistert mit Dynamik und Sympathie. Dafür suchen wir permanent nach engagierten Mitarbeitern, die sich mit Freude und Leidenschaft um unsere vielen Tausend Besucher täglich kümmern.“

David Lloyd Clubs ist Europas führender Anbieter für Fitness und Wellness mit über 120 exklusiven Clubs in ganz Europa. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Premiumsegment zählen wir nicht nur in Großbritannien zu den beliebtesten Arbeitgebern. Neben einem selbstständigen und abwechslungsreichen Arbeitsgebiet in einem ansprechenden Arbeitsumfeld im Premium-Segment bieten wir flexible Arbeitszeiten sowie eine kostenfreie Mitgliedschaft und spannende Family & Friends-Angebote. Darüber hinaus begeistern wir mit interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten, kostenlosen Kaltgetränken und der Bezuschussung bei Snacks und Mahlzeiten. Nicht zuletzt die betriebliche Altersvorsorge zeigt unseren Weitblick und die Fürsorge unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber.

Zahlen und Fakten

Mall der Superlative:

Über 58 000 m² Gesamtfläche, 38 000 m² Shopping-Fläche auf zwei Ebenen mit über 170 Shops, Fast 10 000 Quadratmeter Dachgarten, 2400 Parkplätze, 24/7 geöffnet, Ladestationen für E-Fahrzeuge

Groß- und Ankermieter:

Saturn, P&C, Zara, REWE, dm, Who‘s perfect, H&M, Pull&Bear, David Lloyd Meridian, Starbucks, ALEX, KFC, Chipotle, Nori Kids-Center / Kinderentertainment

Offene Stellen aktuell:

Operations Manager, Fitness Coach, Empfangsmitarbeiter, Wellness, Mitarbeiter, Kaufmännischer Mitarbeiter