Zukunft Hanau: Arbeiten Sie in Hessens kleinster Großstadt

Das Schloss Philippsruhe ist eines der bedeutendsten hessischen Kultur- und Baudenkmäler. © STADT HANAU

Hanau ist eine wachsende, selbstbewusste und wirtschaftlich blühende Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im östlichen Rhein-Main-Gebiet. Für die Region ist die kleinste Großstadt Hessens ein wichtiges Wirtschafts-, Verwaltungs- und Versorgungszentrum. Mit Tradition, Kultur und vielen Kulturen, es ist die Geburtsstadt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, märchenhaft schön mit Museen, einer bunten Innenstadt mit Pop-Up-Stores, abwechslungsreicher Gastronomie, mehr als 1.000 Veranstaltungen jährlich.

Sie möchten die Zukunft in Hanau mitgestalten? Bei der Unternehmung Stadt Hanau arbeiten mehr als 5.000 Menschen. Wir stellen Ihnen Wiktoria Wertepna aus unserem Ordnungsamt vor, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Als eine der besten in Hessen. Aber lesen Sie selbst.

Welche Berufe Sie bei der Unternehmung Stadt Hanau ausüben und lernen können, was Sie studieren können, welche (Zusatz-)Leistungen es bei der Stadt Hanau gibt, haben wir zentral erfasst. Stöbern Sie auf der Seite www.karriereportal-hanau.de – wir haben etwas für Sie, um mit uns gemeinsam die Zukunft Hanaus zu gestalten, die Stadt zu erleben. Hafen, Klinikum, Grünflächenamt, ob Architektin oder Erzieher, beim Standesamt, Stadtwerken, unserer Parkhaus GmbH, der Baugesellschaft Hanau GmbH.

„Hier ist für jeden etwas dabei“

Wiktoria Wertepna (22) arbeitet im Hanauer Ordnungsamt

„Während meiner Ausbildung wurden meine Stärken gefördert und an meinen Schwächen gearbeitet: Ich würde am liebsten alles auf einmal machen – hier habe ich gelernt, Prioritäten zu setzen.“ Wiktoria Wertepna (22) ist Verwaltungsfachangestellte in Hanau. Im Ordnungsamt in der Steinheimer Straße 1b.

Sie hat mehr als 5000 Kolleginnen und Kollegen bei der Unternehmung Stadt Hanau, zu der Klinikum, Stadtwerke, das Amt für Demokratie, Vielfalt und Sport, Grünflächenamt und vieles mehr gehören. „Hanau ist kunterbunt, hier ist für jeden etwas dabei.“

Wiktoria Wertepna mit einem der besten Abschlüsse hessenweit dank der Ausbildung bei der Stadt Hanau. © STADT HANAU

Aufgewachsen ist sie im 400-Seelen-Dorf Gwizdanow (Polen), kam mit vier Jahren nach Deutschland, lebt heute in Offenbach. „Noch, aber auf meinem Plan steht, bald nach Hanau zu ziehen.“ Denn die Brüder-Grimm-Stadt hat es ihr angetan: „Hanau hat eine charmante Innenstadt, eine schöne Altstadt, ist prima zum Shoppen, um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Das Schloss Philippsruhe ist wunderschön, ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt, das Bürgerfest und versuche mittwochs oder samstags auf dem Wochenmarkt vorbeizuschauen.“

2018, ein Jahr, bevor sie ihr Fachabitur bestanden hat, bewirbt sich Wiktoria Wertepna in Frankfurt und Hanau um eine Ausbildungsstelle. „Mir war klar: Ich will in den Öffentlichen Dienst, etwas für Menschen machen.“

„Man möchte gerne mit mir zusammenarbeiten“

Ihre Entscheidung, die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im kommunalen Dienst in Hanau zu absolvieren, fällt, als sie die Zusage aus Frankfurt schon hat. Ausschlaggebend sind da das Einstellungsgespräch und das Auswahlverfahren im Bürgerhaus Wolfgang, „das Kümmern, die verbindliche und freundliche Ansprache: Ich bin hier mit offenen Armen empfangen worden. Mir wurde vermittelt, man möchte gerne mit mir zusammenarbeiten.“

Wiktoria Wertepna startet 2019 ihre Ausbildung, die sie am 1. Juli mit der maximalen Punktzahl 15 abgeschlossen hat. Am Dienstag wurde sie mit einer Kollegin, die dies in der Abschlussprüfung auch schaffte, bei der „Landesbesten-Ehrung“ im Regierungspräsidium in Gießen geehrt.

Ein Umfeld für tolle Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen: Der Hanauer Wochenmarkt zu Füßen des Brüder-Grimm-Denkmals gilt als einer der schönsten und größten in ganz Hessen. © STADT HANAU

Während ihrer drei Jahre dauernden Ausbildung durchläuft sie zwölf Ämter, jeweils drei Monate: „Gerade für junge Menschen ist die Ausbildung echt top. Man durchläuft verschiedene Bereiche, ob Soziales, Personal oder Finanzen. Ich persönlich war im Bürgerservice, Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde und vielen weiteren Abteilungen eingesetzt. Unsere Ausbildungsleitung war immer für uns da, hat bei Fragen geholfen. Wir haben die Stadt und die vielen verschiedenen Bereiche kennengelernt. Wir Azubis haben uns privat getroffen. Der Zusammenhalt ist sehr gut. Im zweiten Lehrjahr haben wir ein Projekt ausgeführt, welches die Stadt beschäftigt: ‘Was macht Corona mit der Ausbildung?‘ und es dem Oberbürgermeister vorgestellt. Der Zusammenhalt und das gemeinsame Arbeiten sind sehr gut, immer wurden Lösungen gesucht und gefunden.“

Nach der Ausbildung startet das Berufsleben: „Bei allen Azubis wurde der Topf zum Deckel gefunden. Ich sah, dass eine Stelle im Ordnungsamt in der Gefahrgutsachbearbeitung ausgeschrieben war.“ Beworben. Genommen. „Ich bin nicht nur im Büro, sondern auch unterwegs, werde nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern habe einen Experten an der Seite, welcher mir alles beibringt. Mir wird auf Augenhöhe begegnet.“ In diesem Bereich hatte sie vorher keine Erfahrung: „Aber Chemie und Physik haben mich schon in der Schule interessiert, ich will mich hier reinarbeiten.“ Berufsbegleitend will sie nun Verwaltungsfachwirtin werden, bringt sich zudem in der Jugendauszubildendenvertretung ein.

In guter Erinnerung bleibt ihr das Abschlussfest im Fronhof. „Oberbürgermeister Claus Kaminsky hat uns in seiner Rede seine Wertschätzung gezeigt.“ Ihr Fazit nach drei Jahren Ausbildung und ihrem Start in Hanau: „In dieser schönen Stadt wird man unterstützt, hilft sich.“ Und wiederholt, warum die Unternehmung Stadt Hanau, Verwaltung, Eigenbetriebe und Gesellschaften, eine gute Arbeitgeberin ist: „Hier ist für jeden etwas dabei.“

Die Geschichte von Wiktoria Wertepna steht stellvertretend für viele andere, die „bei der Stadt“ arbeiten.

Logo der Brüder-Grimm-Stadt Hanau © STADT HANAU