Herbsteindrücke: Der Sieger steht fest!

Der 1. Preis geht an Joachim Lill © Die Herbsteindrücke von Joachim Lill

Eine Jury der Offenbach-Post hat entschieden: Joachim Lill aus Mühlheim hat uns die schönsten Herbsteindrücke aus der Region zukommen lassen.

Rund 40 Leserinnen und Leser hatten sich auch in diesem Jahr an unserer Fotoaktion beteiligt, bei der wir die schönsten Herbsteindrücke aus der Region auf op-online.de suchten. Der Sieger gewinnt einen Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro, gesponsert vom Ringcenter Offenbach.

Gewinner aus Mühlheim: Joachim Lill

Vorausgegangen waren für den Sieger Joachim Lill viele schöne Stunden in der Natur. Ausgerüstet mit Kamera und passender Kleidung gelang es Lill in vortrefflicher Weise, die ureigene Atmosphäre des ruhigen Herbstes und die goldgelben Farben der Natur mit seiner Technik einzufangen.

Hier die Sieger-Fotogalerie von Joachim Lill aus Mühlheim

„Da ich zu meinem manchmal stressigen Beruf einen Ausgleich suche, finde ich diesen in der Ruhe der Natur und in meinem Hobby der Fotografie. In der Herbstzeit bin ich gerne im Mühlheimer Naherholungsgebiet unterwegs, denn hier bekommt man tolle Motive von der Natur geboten. Hier sind auch die meisten meine Bilder aufgenommen worden“, freut sich Lill nicht nur über den Siegerpreis, sondern auch darüber, dass er unseren Leserinnen und Lesern einen Augenschmaus beschert hat.

Auf den Gewinner wartet ein toller Preis

Einen Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro, gesponsert vom Ringcenter Offenbach!

op-online.de dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Einsendung der tollen Motive!

Auf unserer Themenseite „Herbsteindrücke“ zur Fotoaktion können Sie sich in aller Ruhe durch die wunderschönen Bilderstrecken aus der Region klicken.

(peba)