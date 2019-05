Abi-Pannen: Diese Abitur-Prüfungen gingen richtig nach hinten los

Bei Abitur-Prüfungen kommt es immer wieder zu kleineren oder größeren Pannen. So auch in diesen Fällen, die Schüler und Lehrer ordentlich ins Schwitzen brachten.

In Niedersachsen sorgte vergangenes Jahr eine Abitur-Panne für Aufsehen: In Goslar wurde der Tresor eines Gymnasiums geknackt, der die Abiturprüfungen für das Mathe-Abitur 2018 enthielt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Prüfungsaufgaben abfotografiert worden sind, mussten an zehntausende Schüler in ganz Deutschland neue Prüfungsaufgaben verteilt werden. Doch nicht überall lief das reibungslos - an vielen Schulen begann das Mathe-Abitur deshalb verspätet.

Abi-Pannen passieren immer wieder. Auch beim Abitur 2017 kam es zu teils aberwitzigen Pannen, an welche sich die damaligen Abiturienten vermutlich schmerzlich erinnern werden.

Mathe-Abitur in Brandenburg: Lehrstoff unbekannt

So saßen in Brandenburg gut 6.000 Schüler planlos im Mathe-Abitur - nicht etwa, weil sie sich schlecht vorbereitet hatten, sondern weil sie zum ersten Mal mit der natürlichen Logarithmusfunktion zu tun hatten.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, hatten es viele Schulen versäumt, diesen Teil mit ihren Schülern durchzunehmen - obwohl er seit 2014 im Lehrplan stand. Natürlich hagelte es danach Beschwerden beim zuständigen Ministerium, immerhin 23 Schulen gaben ihr Versäumnis später zu. Den betroffenen Schülern stand es deshalb frei, die Mathe-Abituprüfung zu wiederholen.

Deutsch-Abitur in Baden-Württemberg: Falsche Jahreszahl

Kommunikationsprobleme führten beim Deutsch-Abitur in Baden-Württemberg zu einer peinlichen Abi-Panne. Bei Christoph Meckels Kurzgeschichte "Auf der Felsenkuppe", um der es in einer Aufgabe ging, war das falsche Publikationsdatum angegeben worden. Statt 1960 stand fälschlicherweise 1949 auf dem Aufgabenblatt.

Da das Erscheinungsdatum für Interpretationen durchaus wichtig ist, forderte das Kultusministerium alle Schulen dazu auf,den Schülern das korrekte Datum mitzuteilen. An zwei Gymnasien in Östringen und Heidelberg klappte dies jedoch nicht. Deshalb durften auch hier die betroffenen Schüler die Prüfung noch einmal schreiben.

Mathe-Abitur in Bonn: Hilfslinien dank falscher Kopien

Und auch in St. Augustin bei Bonn kam es 2017 zu einem Abi-Fail, als am Rhein-Sieg-Gymnasium versehentlich falsche Kopien ausgeteilt wurden. Und das kam so: Die Prüfungsaufgaben für Mathe wurden vorab von Lehrern der Schule durchgearbeitet, wie es beim Abitur so üblich ist. Ein Lehrer zeichnete dabei Hilfslinien auf sein Aufgabenblatt. Dummerweise wurde genau dieses Blatt dazu benutzt, um die Prüfungsaufgaben für die Abiturienten zu kopieren. Und so schafften es die Hilfslinien des Mathe-Lehrers auf die Abiturprüfungen des Mathe-Grundkurses.

Zwar hätten die Schüler dadurch keinen wesentlichen Vorteil gehabt, wie die Schulleiterin später dem WDR mitteilte. Dennoch mussten die betroffenen Schüler diesen Teil der Klausur wiederholen.

