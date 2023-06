Die Ansprache „Sehr geehrte Damen und Herren“ gehört zu den schlimmsten Fehlern in Bewerbungen

Von: Anna Heyers

Vor dem neuen Job steht die Bewerbung. Damit die Erfolg hat, sollte man auf eine korrekte Rechtschreibung achten. Und auf ein paar andere Dinge, die über eine Zu- oder Absage entscheiden können.

Die Bewerbung ist Ihre Eintrittskarte zum potenziellen Traumjob. Doch leider machen zahlreiche Bewerber immer wieder dieselben Fehler in ihren Bewerbungsunterlagen. Etwas, das die Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erheblich schmälern kann. Doch um welche Fehler handelt es sich da – und wie kann man sie vermeiden? Wir nennen die acht wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten.

1. Fehler: die Ansprache

Hand aufs Herz: Wie viele Bewerbungs-Anschreiben haben Sie schon angefangen mit „Sehr geehrte Damen und Herren“? Diese Anrede wird in der Regel dann verwendet, wenn man den eigentlichen Ansprechpartner nicht kennt. Für Jochen Mai, Gründer der Karrierebibel und Job-Coach, ist das eine Ansprache, die „unpersönlich und austauschbar“ wirkt. Einen besseren Eindruck macht es immer, wenn der Bewerber sich die Mühe macht, den Namen des Verantwortlichen herauszufinden.

Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich die Ausschreibung genau durchliest, vielleicht wird dort ein Ansprechpartner genannt. Auch ein Anruf im Unternehmen mit der Frage, an wen man die Bewerbung richten soll, macht einen guten Eindruck und kann die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch steigern.

2. Fehler: der erste Satz

Bei Tausenden Bewerbungen folgt auf die Ansprache der folgende erste Satz: „… hiermit bewerbe ich mich“. Personaler haben diese Formulierung in all ihren Varianten wahrscheinlich schon so oft gelesen, dass sie davon träumen. Versuchen Sie hier unbedingt, einen persönlichen Bezug zum Unternehmen oder der ausgeschriebenen Stelle herzustellen. Der erste Satz soll zum Weiterlesen anregen, neugierig machen und die eigene Motivation widerspiegeln. Er kann sogar ein bisschen frech und gerne auch mutig sein.

Der erste Satz in einem Bewerbungs-Anschreiben entscheidet für zahlreiche Personaler über das Weiterlesen oder Zurseitelegen der Unterlagen. Hier sollte man unbedingt von der Floskel-Formulierung abweichen und etwas Neues wagen. (Symbolbild) © Dmytro Betsenko/Imago

Sagen Sie ruhig, dass Sie die oder der Beste für den Job sind. Haben Sie vorher schon mit jemandem persönlich gesprochen? Dann beziehen Sie sich auf eben dieses Gespräch. Sie lieben ein Produkt des Unternehmens? Ab damit in die Bewerbung.

3. Fehler: Verwechslung von Selbstbewusstsein und Arroganz

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist in der Bewerbung wichtig, um Fähigkeiten und Qualifikationen hervorzuheben. Allerdings ist es entscheidend, den schmalen Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz nicht zu überschreiten. Vermeiden Sie es, sich übermäßig selbst zu loben oder andere Kandidaten abzuwerten. Zeigen Sie stattdessen Demut, Teamgeist und die Bereitschaft, von anderen zu lernen.

Laut Karrierebibel können Sie ruhig von Ihren Erfolgen erzählen, solange Sie die belegen können. Der Personaler soll am Ende selbst zum Schluss kommen, dass Sie der beste Jobanwärter sind.

4. Fehler: Grammatik und Rechtschreibung als Endgegner

Eine sorgfältig zusammengestellte Bewerbung ist das A und O. Achten Sie darauf, dass sämtliche Unterlagen vollständig und frei von Rechtschreib- sowie Grammatikfehlern sind. Überprüfen Sie auch Ihre Kontaktdaten und vergewissern Sie sich, dass sie aktuell und korrekt sind. Swen Thissen, Chefredakteur von Watson, ist bei diesem Thema besonders streng: „Wer im Anschreiben vier Tippfehler drin hat, wird abgelehnt. Weil man bewiesen hat, nicht mal in der Lage zu sein, die Rechtschreibprüfung zu benutzen.“

Generell gilt hier: Prüfen Sie alle Angaben gründlich – auch die eigene sowie die Firmenadresse. Geben Sie die Unterlagen gerne auch an eine weitere Person weiter, zum Lesen. Wer bei der Rechtschreibung und Grammatik patzt, verspielt seine Job-Chancen im Nu.

5. Fehler: hohle Phrasen

Ähnlich wie beim ersten Satz sollten Sie auch beim Thema Soft Skills auf Individualität setzen. Stärken wie Teamfähigkeit, Pünktlichkeit oder Belastbarkeit sind oft geschrieben, oft gelesen und sollten eigentlich Grundvoraussetzungen für die meisten Bewerber sein.

Mindestens genauso wichtig, aber längst nicht so abgegriffen, sind zum Beispiel die Punkte Emotionale Intelligenz und Empathie, Leidenschaft und Selbstreflexion, Selbstmanagement und Frustrationstoleranz.

6. Fehler: zu hoher/zu niedriger Gehaltswunsch

Über Geld zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft häufig noch immer ein Tabu. Aber: Bei vielen Stellenausschreibungen wird nach dem Gehaltswunsch gefragt. Hier ist es laut Swen Thissen von Watson wichtig, dass man sich nicht unter Wert verkauft, aber auch nicht zockt: „Wenn ich ein Budget von beispielsweise 50.000 Euro im Jahr für eine Stelle habe und jemand verlangt in der Bewerbung 100.000, lehne ich dankend ab. Ohne Gespräch.“ Er geht einfach nicht davon aus, dass der Bewerber auf 50 Prozent seines Wunschgehalts verzichten würde. Damit ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alleine.

Besser ist es hier, seinen Gehaltswunsch realistisch zu gestalten. Dabei können Vergleichs- oder Bewertungsportale wie etwa Kununu helfen, wo Arbeitnehmer ihr aktuelles Gehalt und die Position angeben können.

7. Fehler: die Optik

Klar, Sie möchten mit Ihrer Bewerbung auffallen und im Idealfall im Gedächtnis des Verantwortlichen bleiben. Wenn Sie jetzt aber verschiedenen Schriftarten, kleine Bilder und Grafiken und unterschiedliche Farben und Symbole an allen Ecken haben, bleiben Sie das eher aus den falschen Gründen. Ja, im Idealfall passen Anschreibung und Bewerbungsunterlagen optisch zusammen. Aber das kann auch mit einer Schriftart und maximal zwei Farben funktionieren.

Wer sich allerdings auf eine Stelle im künstlerischen Bereich, etwa als Grafikdesigner oder Fotograf, bewirbt, darf gerne in die Vollen gehen. Alle anderen sollten beim klassischen (wichtig: fehlerfreien) Format bleiben.

8. Fehler: Lebenslauf nacherzählen

Viel zu oft ist das Anschreiben eine Nacherzählung der wichtigsten Punkte des Lebenslaufs, den der Personaler ja ebenfalls lesen wird. Thissen rät hier, im Anschreiben Dinge zu nennen, die noch nirgendwo stehen, und das schön kurz und knackig. Er möchte Lust bekommen, den Bewerber kennenzulernen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.