Arbeitszeit und Arbeitnehmerrechte: Darf ich mir Pakete ins Büro schicken lassen?

DHL, Hermes und Co.

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carina Blumenroth schließen

Weitere schließen

Vollzeit arbeiten – und beispielsweise Pakete annehmen, das bekommen einige Menschen nicht so gut unter einen Hut. Ob man sich Pakete einfach in die Firma liefern lassen kann, sollte allerdings abgestimmt werden.

Am Arbeitsplatz verbringen viele Menschen die meiste Zeit des Tages. Ein entspannter Bummel durch die Stadt ist dadurch nicht oft drin. Allerdings wird abends oder in den Pausen gern mal etwas bestellt. Online-Handel und Lieferdiensten sei dank, sind die Pakete schnell unterwegs. Doch wenn keine Packstation in der Nähe ist, heißt es nach Feierabend Pakete bei den Nachbarn einsammeln oder in Paketshops abholen. Das kostet Zeit. Darf ich mir die Pakete einfach in die Firma liefern lassen?

Pakete ins Büro liefern lassen: Rechte von Arbeitnehmern

+ Private Pakete ins Büro schicken lassen: Das sollten Sie nicht ohne Erlaubnis tun. © Syda Productions/Imago

Nein, einfach so bei der Bestellung bei der Lieferadresse die Anschrift Ihres Arbeitgebers zu nennen, ist keine gute Idee. Fragen Sie einfach mal nett nach, ob Sie als Notlösung ein Paket an die Firma schicken dürfen. Im Rahmen des Weisungsrechts kann Ihr Arbeitgeber Ihnen dies allerdings untersagen. Unter anderem, weil dadurch die Betriebsabläufe gestört werden können, informiert das Portal Arbeitsrechte.de.

Zwei Gründe, die den Arbeitgeber stören können: 1. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Empfang können nicht der eigentlichen Tätigkeit nachgehen. Besonders, wenn viele Pakete ankommen oder alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies nutzen. 2. Mit der Entgegennahme der Pakete ist es nicht getan: Die Pakete müssen gelagert werden und nehmen Platz weg. Möglicherweise wird Arbeitsfläche belegt oder Flucht- und Rettungswege versperrt.

Übrigens: Hat Ihr Arbeitgeber einmal erlaubt, dass Sie sich Pakete in die Firma liefern lassen dürfen, bedeutet dies nicht, dass das immer so sein wird. Auch nachträglich kann der Arbeitgeber ein Verbot aussprechen. Ein Recht darauf, sich private Pakete an die Firmenadresse liefern zu lassen, haben Sie nicht.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Pakete ins Büro: Was passiert, wenn ich mich nicht an das Verbot meines Chefs halte?

Ignorieren Sie das Verbot Ihres Chefs oder Ihrer Chefin, riskieren Sie eine Abmahnung. Kommt das Verhalten wiederholt vor, können Sie sogar gekündigt werden, wenn Sie sich trotz Verbot weiterhin Pakete an die Firmenadresse liefern lassen.

Kaffeepause oder Toilettengang – kann das als Arbeitszeitbetrug gelten? Lesen Sie hier nach, was Sie beachten sollten.

Ein Schritt weiter: Über den Arbeitgeber Pakete verschicken

Verschicken Sie private Briefe oder Pakete auf Kosten des Arbeitgebers, kann eine fristlose Kündigung auf Sie zukommen, wie Arbeitsrechte.de informiert. Die kann damit begründet werden, dass Sie entgegen der Vermögensinteressen des Arbeitgebers handeln.

Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden

Arbeit im Homeoffice und Pakete annehmen

Sind Sie im Homeoffice, können Sie sicherlich – sofern Sie gerade nicht in einem Meeting oder Telefonat gefangen sind – schnell an die Tür und der Botin bzw. dem Boten öffnen. Beachten sollten Sie dann allerdings, dass Sie gegebenenfalls eine Paketstation für Ihre Nachbarinnen und Nachbarn sind. Vielleicht können Sie sich ja mit diesen absprechen und einander aushelfen, wenn Homeoffice-Tage anstehen. Dann sparen Sie sich idealerweise den Gang in den Paketshop.

Rubriklistenbild: © Syda Productions/Imago