Arbeitsrecht: Von Arbeitszeiterfassung bis Urlaubsverfall – das sollten Sie als Arbeitnehmer wissen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Das Jahr 2022 hat einige rechtliche Änderungen für Arbeitnehmer ergeben: von der Arbeitszeiterfassung über den Verfall von Urlaubstagen. Das müssen Sie wissen.

Im vergangenen Jahr hat sich einiges in der Arbeitswelt getan – für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Selbstbestimmung immer wichtiger. Ebenso kommen einige Änderungen auf den Arbeitsmarkt zu, wenn die geburtenstarken Jahrgänge – die Babyboomer – in den kommenden Jahren in Rente gehen. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden zwar aus der Generation Z kommen, die aber zum Teil andere Erwartungen an das Arbeitsleben haben. Einige Anpassungen im Arbeitsrecht kommen hingegen schon kurzfristiger auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu.

Arbeitsrecht: Ihre Arbeitszeit muss ab sofort erfasst werden

Den Kalender im Blick halten sollten Sie nicht nur bei der Arbeitszeit, sondern auch beim Urlaubsanspruch. Diese Änderungen im Arbeitsrecht sollten Sie beachten. © Andriy Popov/Imago

Die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist wichtig – ein Schritt in diesem großen Bereich soll sein, dass die Arbeitszeit erfasst wird. Das Bundesarbeitsgericht erklärte am 03. Dezember 2022, dass die Arbeitszeit vom Arbeitgeber ab sofort „objektiv, verlässlich und zugänglich“ erfasst werden müsse. Eine Übergangsfrist gebe es in diesem Fall nicht – offen ist allerdings, wie der Arbeitgeber die Daten erfasst. Möglich seien derzeit etwa eine Erfassung in einer Tabelle oder über ein elektronisches Arbeitszeiterfassungstool – der Gesetzgeber kann allerdings noch konkrete Regelungen dazu treffen, wie der Spiegel berichtet.

Ein Vorteil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei, dass Überstunden einfacher nachgehalten werden können, wie Nicole Mutschke, Fachanwältin für Arbeitsrecht, dem Spiegel sagt: „Beschäftigte können ihre Überstunden nun deutlich einfacher geltend machen. Zwar liegt die Nachweispflicht weiterhin bei den Arbeitnehmern, aber für den Arbeitgeber wird es nicht mehr möglich sein, zu behaupten, dass er von den Überstunden gar nichts wusste.“ Besonders die Ruhezeit von elf Stunden soll durch die Erfassung eingehalten werden. Bei Verstößen werden Bußgelder allerdings nicht sofort fällig.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Arbeitsrecht in Deutschland: Urlaub darf nicht mehr so einfach verfallen

Ihr Urlaub ist einfach liegen geblieben und dann in der Versenkung verschwunden? Das geht ab jetzt nicht mehr so einfach. Denn das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Ihre freien Tage nur dann noch verjähren dürfen, wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber explizit darauf hingewiesen worden sind. Nach Spiegel-Informationen reiche dabei eine einfache Rundmail an alle Kolleginnen und Kollegen nicht aus, aus der Nachricht müsse Ihr individueller Urlaubsanspruch herauszulesen sein. Das bedeutet, dass Sie aktiv auf Ihren bestehenden Urlaub hingewiesen werden müssen. Wie weitreichend das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes ist, ist noch nicht klar. Voraussichtlich Ende Januar 2023 soll entschieden werden, bis wie weit in die Vergangenheit ein Anspruch geltend gemacht werden könne.

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Übersichtliche Arbeitsverträge: Das ändert sich im Arbeitsrecht

Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sollen besser geschützt werden. Das bedeutet, dass Sie mögliche Fallstricke in Ihrem Arbeitsvertrag erkennen können sollen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Fristen für Probezeit und Kündigung, aber auch Ihre Urlaubstage. Die Industrie- und Handelskammer Regensburg hat die Änderungen im Sommer wie folgt zusammengefasst.

Enddatum des Arbeitsverhältnisses

Falls entsprechend: freie Wahl des Arbeitsortes durch den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin

Dauer der Probezeit

Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgeltes sowie Vergütung von Überstunden, Zuschlägen, Prämien o. Ä. und deren Fälligkeit und Art der Auszahlung

Vereinbarte Arbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten; bei Schichtarbeit: Voraussetzungen, Rhythmus und Schichtsystem

Sofern vereinbart: Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen

Name und Anschrift des Versorgungsträgers, wenn der Arbeitgeber eine betriebliche Versorgung zusagt; wenn der Versorgungsträger zu diesen Informationen verpflichtet ist, entfällt dieser Punkt

Einzuhaltendes Verfahren zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Kündigung

Sollten sich wesentliche Arbeitsbedingungen im Arbeitsverhältnis verändern, müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spätestens am Tag der Änderung davon benachrichtigt worden sein. Änderungen in Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Gesetzesänderungen müssen nicht schriftlich angezeigt werden – hier bleibt alles wie gehabt. Neu ist allerdings eine Bußgeldauflage, die bei Verstößen auf den Arbeitgeber zukommen kann. Diese kann bis zu 2.000 Euro hoch sein.