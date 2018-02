So schlimm sehen heute Bewerbungen von Azubis aus

Dass Bewerbungen für die jungen Azubis schwer sind, verstehen viele Personaler. Doch manche Fehler treiben ihnen dann doch die Tränen in die Augen.

Die oberste Regel beim Bewerbungsschreiben lautet: Egal, ob Sie für die Stelle in Frage kommen oder nicht - die Bewerbung sollte zumindest fehlerfrei geschrieben sein. Doch genau das scheint heute für viele Azubis das größte Hindernis zu sein.

"Das Bewerber-Thema ist mit den Jahren immer gruseliger geworden"

Die BZ Berlin veröffentlichte nun Beispiele von Bewerbungsschreiben, die bei Berliner Firmen tatsächlich eingegangen sind - und vor Fehlern nur so strotzen. In der Hauptstadt beklagen inzwischen neun von zehn Unternehmen die mangelnde Ausbildungsreife. Laut IHK müsse sogar jedes dritte Unternehmen ihren Azubis Nachhilfe geben, um deren Defizite auszugleichen.

Auch Unternehmer Sebastian Stietzel bestätigt die Probleme der Azubis: "Das Bewerber-Thema ist mit den Jahren immer gruseliger geworden". Der Geschäftsmann plaudert gegenüber der Zeitung aus dem Nähkästchen: "Auf eine kaufmännische Stelle bewerben sich höchstens zehn Kandidaten. Bei der Hälfte haben die Unterlagen gravierende Fehler. Von den mühsam ausgewählten Bewerbern kommen zwei gar nicht. Einer davon wegen Krankheit mit Absage, allerdings verspätet, und einer ohne Entschuldigung. Der dritte kommt zu spät. Die zwei Bewerber, die den Weg ins meistens 'schwer zu findende' Büro bewältigt haben, können sich nur mit Schwierigkeiten erinnern, für welchen Beruf sie sich beworben haben. Und in jedem Fall wissen sie nicht, warum überhaupt."

Dieter Mießen, Prokurist bei einem Tiefbauunternehmen, klagt ebenso: "Manchmal werde ich mit großen Augen angeguckt, weil jemand 10 x 10 nicht ausrechnen kann. Das Ergebnis, das die Schule liefert, ist in Teilen mangelhaft." Das kann ganz schön frustrierend sein - vor allem für Firmen, die händeringend Personal suchen.

Bewerbungen: Personaler beklagen haarsträubende Fehler

Personaler bekommen oft Bewerbungsunterlagen mit haarsträubenden Fehlern zugeschickt, so wie bei diesem Kochlehrling:

"Qualität und f rische bewirbt jeder, doch die Liebe zur Kunst habe ich bei i hnen gefunde n.T emporär habe ich bei bedarf in einem anderem Restaurant gearbeitet, da es mir so viel spaß macht(,) neues kennen zu lernen."

Ein anderer junger Bewerber möchte sich bei einer Tiefbau-Firma verwirklichen - aber auch er bringt Groß- und Kleinschreibung mächtig durcheinander:

"Ich habe lange zeit über diesen Beruf nachgedacht und am ende habe ich mich dazu Entschlossen, diesen Beruf zu erlernen.Ich kann mir gut vorstellen in ihrer Firma etwas zu werden und ihnen eine Echte Hilfe zu sein."

Was sich ändern muss

Doch was muss sich ändern, damit Azubis eine bessere Grundlage für ihre Ausbildung erlangen? Prokurist Mießen sieht die Schulen in der Pflicht: "Die Schulen müssen besser ausgestattet werden. Ausfallende Stunden sollten nicht fachfremd unterrichtet werden. Überhaupt: weniger Quereinsteiger, mehr ausgebildete Pädagogen", so der Fachmann.

Von Andrea Stettner