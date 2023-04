5 / 10

Der Job der Rezeptionistin bzw. des Rezeptionisten: Ebenso könnte es hier in Zukunft Änderungen geben – beispielsweise übernehmen Chatbots schon einige Aufgaben in diesem Bereich. Denkbar wäre künftig auch der Einsatz von automatisierten Empfangsrobotern, die Routineaufgaben erledigen könnten. Allerdings gibt es hier sicherlich einige Unternehmen, die den Empfang weiterhin physisch besetzen und eher auf menschliche Interaktion setzen werden. © Monkey Business 2 via www.imago-images.de/Imago