Das ist die beste Zeit für ein Bewerbungsgespräch

Um welche Uhrzeit sollte ich ein Bewerbungsgespräch vereinbaren? Welcher Tag ist der beste? Experten haben auf diese Frage eine erstaunlich konkrete Antwort.

Sie haben sich bei Ihrer Traumfirma beworben und prompt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten? Glückwunsch! Jetzt müssen Sie nur noch einen konkreten Termin für das Jobinterview vereinbaren. Doch wann ist die beste Zeit, um sich perfekt zu präsentieren?

Vorstellungsgespräch: Wann ist die ideale Zeit sich zu präsentieren?

Wer sich diese Frage stellt, liegt schon einmal grundlegend falsch: Laut des Jobportals Glassdoor ist der beste Zeitpunkt nicht der, der dem Bewerber am besten passt - sondern dem Personaler oder zukünftigen Chef. Schließlich liegt es in seinem Ermessen, ob Sie genommen werden oder nicht. Seine Stimmung und Konzentration sollten deshalb möglichst ungetrübt sein, wenn Sie vor ihm stehen und Ihr bestes geben. Das gelingt Ihnen laut Glassdoor am besten an einem Dienstag um 10:30 Uhr.

Warum? Zu dieser Uhrzeit und an diesem Tag sollte Ihr Gesprächspartner relativ entspannt sein: Es ist weder zu früh noch zu spät, noch lauert das Mittagstief. Ihr Gesprächspartner kann sich also voll und ganz auf Sie konzentrieren. Am Dienstag steht Ihr Gesprächspartner außerdem nicht so unter Zeitdruck wie am Ende der Woche oder am Anfang.

Termin für Vorstellungsgespräch: Diese Zeiten bitte meiden

Diese Zeiten sollten Sie generell für Vorstellungsgespräche meiden:

früh am Morgen

gegen Ende des Arbeitstages

kurz vor oder kurz nach dem Mittagsessen

Montags und Freitags

ein Tag vor und ein Tag nach dem Urlaub

Wenn Sie das berücksichtigen und optimal vorbereitet sind, stehen die Zeichen für ein Jobangebot gut.

Von Andrea Stettner