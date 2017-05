Unzufrieden im Job? Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands 2017

Unternehmenskultur und Erfahrung im Umgang mit Mitarbeitern: Zwei wichtige Faktoren bei der Jobwahl. Aber was ist sonst wichtig? Und welche Unternehmen sind darin besonders gut?

Der perfekte Arbeitgeber ist wohl nur sehr schwer zu finden. Wenn Arbeitnehmer aber eine Annäherung an den idealen Arbeitsplatz finden, ist das Gold wert. In 25 deutschen Unternehmen scheint dies laut einer Mitarbeiterumfrage der Fall zu sein.

Die Karriere-Community Glassdoor hat die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2017 ermittelt. Dabei wurde deutlich: Gegenseitige Wertschätzung ist das A und O für ein zufriedenes und entspanntes Arbeitsumfeld. "Unternehmen, deren Angestellte ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber schätzen, zeigen immer wieder, dass sie sowohl beim Recruiting als auch bei der unternehmerischen Leistung einen Wettbewerbsvorteil haben", so Robert Hohman, CEO und Mitbegründer von Glassdoor.

Arbeitnehmer bewerten ihr Unternehmen

Die Umfrage, die bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurde, basiert auf freiwilligem und anonymem Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den letzten zwölf Monaten. Die Arbeitnehmer geben eine Unternehmensbewertung ab und beschreiben dabei ihre Tätigkeit, ihr Umfeld und ihren Arbeitgeber.*

Bei den 25 besten Arbeitgebern 2017 in Deutschland haben sich Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen durchgesetzt: Die Technologie- und Telekommunikationsbranche ist ebenso vertreten wie die Automobilindustrie und die Bereiche Beratung und Versicherung.

Die besten Arbeitgeber Deutschlands 2017

1. SAP -Unternehmensbewertung: 4,4

„Firmenwagen ab 3 Jahren Zugehörigkeit, Aktienpakete (es gibt hier verschiedene Modelle), Arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung, Mitarbeiterfinanzierte Altersversorgung (Geld in Zeit,...), Flexible Arbeitszeiten, Home Office.” – IT Technology Senior Consultant bei SAP (Walldorf, Baden-Württemberg)

2. adidas Group -Unternehmensbewertung: 4,3

„Fokus auf Weiterentwicklung der Mitarbeiter, Campus, Benefits, Atmosphäre.“ – Senior Manager bei adidas Group (Herzogenaurach, Bayern)

3. Robert Bosch -Unternehmensbewertung: 4,2

„Gutes Gehalt, nette Kollegen, spannende Arbeit, vernünftiges Essen, viele Weiterbildungen und noch sehr viele andere Kleinigkeiten, die ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.“ – Softwareentwickler bei Robert Bosch (Leonberg, Baden-Württemberg)

4. Deloitte -Unternehmensbewertung: 4,2

„Man hat interessante Aufgaben und gute Entwicklungsmöglichkeiten, darüber hinaus arbeitet man mit kompetenten und freundlichen Leuten zusammen, renommierte Kunden aus interessanten Branchen.“ – Professional bei Deloitte (München, Bayern)

5. Accenture -Unternehmensbewertung: 4,2

„Nette Kollegen, innovatives Unternehmen, interessante Kunden und verantwortungsvolle Aufgaben. Freitags meist Home Office, gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“ – IT Strategy Consultant bei Accenture (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)

6. Daimler -Unternehmensbewertung: 4,2

„Familienorientiert, auch in einer "schwierigen" Zeit. Dynamisch, trotz der Menge an Mitarbeitern und einer weit verzweigten Hierarchie.“ – International Key Account Manager bei Daimler (Germersheim, Rheinland-Pfalz)

7. Kaufland -Unternehmensbewertung: 4,1

„Schnelles und dynamisches Einfinden ins Team. Offen und ein überwiegend freundliches Klima innerhalb der Belegschaft. Lockerer Umgang mit Führungskräften. Vertrauenswürdige Chefs. Gute, motivierende Bezahlung.“ – Mitarbeiter Markt bei Kaufland (Berlin)

8. dm-drogerie markt - Unternehmensbewertung: 4,1

„Super Arbeitsklima, nette Kollegen, das Gehalt ist super, soweit es möglich ist fast freie Zeiteinteilung.“ – Verkäuferin bei dm-drogerie markt (Rellingen, Schleswig-Holstein)

9. Allianz - Unternehmensbewertung: 4,1

„Sehr interessante Themenbereiche, Vielzahl von Beschäftigungsfeldern, frühe Übernahme von Verantwortung möglich. Internationaler Einsatz und internationale Projekte, tolle Arbeitsatmosphäre.“ – Mitarbeiter bei der Allianz (München, Bayern)

10. BMW - Unternehmensbewertung: 4,1

„Man kriegt alles was man braucht! Gefällt einem der aktuelle Arbeitsbereich nicht mehr, kann man sich in kurzer Zeit intern umbewerben. Dies wird sogar aktiv gefördert.“ – Mitarbeiter bei BMW (ohne Ortsangabe)

11. Infineon Technologies - Unternehmensbewertung: 4,1

„Tolle soziale Leistungen, wunderbare Kollegen, schöner grüner Standort, Gehalt TOP, viele Veränderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.“ – Online Communication Manager bei Infineon Technologies (München, Bayern)

12. Vodafone - Unternehmensbewertung: 4,1

„Modernes Unternehmen mit vielen Entwicklungschancen und -optionen, sehr gute Arbeitsumgebung sowie moderne und flexible Arbeitskultur mit Homeoffice / mobilen Arbeitsmöglichkeiten.“ – Mitarbeiter bei Vodafone (ohne Ortsangabe)

13. Bayer - Unternehmensbewertung: 4,1

„Unterstützen Weiterbildungen, sehr guter Verdienst, 30 Tage Urlaub, Altersvorsorge unter anderem durch Pensionskasse, legen extrem hohen Wert auf Arbeitssicherheit, Aufstiegschancen, Mitarbeitergespräche, Schulungen/Lehrgänge und vieles, vieles mehr.“ – Technischer Mitarbeiter bei Bayer (Wuppertal, Nordrhein-Westfalen)

14. Fraunhofer Gesellschaft - Unternehmensbewertung: 4,1

„Nette Kollegen, ein sehr arbeitsfreundliches Umfeld. Man kann viel lernen und sich für Weiteres qualifizieren. Es macht Spaß, dort zu arbeiten.“ – Mitarbeiter bei der Fraunhofer Gesellschaft (ohne Ortsangabe)

15. Volkswagen - Unternehmensbewertung: 4,0

„Professionalität, Zusammenarbeit mit Konzerngesellschaften, soziale Sicherheit.“ - Mitarbeiter bei Volkswagen (ohne Ortsangabe)

16. ZF Friedrichshafen - Unternehmensbewertung: 4,0

„Modern, zeitgemäß, innovativ, fair und arbeitnehmerfreundlich. Büroarbeitsplätze sind ergonomisch gestaltet. Weiterbildung, mobiles Arbeiten, zeitnahe Informationen vom Management an die Mitarbeiter über Veränderungen, Vertrauen.“ – Kaufmännische Angestellte bei ZF Friedrichshafen (Stemwede, Nordrhein-Westfalen)

17. Lidl - Unternehmensbewertung: 4,0

„Top Arbeitgeber in der Region Heilbronn. Die Mitarbeiter werden wertgeschätzt und auch so behandelt. In der IT fallen viele spannende Herausforderungen an. Die Karrierechancen sind ausgezeichnet.“ – Teamleiter bei Lidl (Neckarsulm, Baden-Württemberg)

18. KPMG - Unternehmensbewertung: 4,0

„Viele abwechslungsreiche Jobs, viel und früh Verantwortung, tolle Kollegen. Seit ein paar Jahren fühle ich mich sehr gut abgeholt und habe auch das Gefühl, dass die Wünsche und Belange „oben wahrgenommen“ werden.“ – Tax Manager bei KPMG (München, Bayern)

19. EY - Unternehmensbewertung: 4,0

„Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen sind sehr gut, da es oft Trainings gibt und Mentoren Programme zur stetigen Begleitung. Auch Homeoffice ist möglich.“ – Mitarbeiter bei EY (ohne Ortsangabe)

20. REWE Markt - Unternehmensbewertung: 4,0

„Familienorientiert, Urlaub wird meist wie gewünscht geplant, Bezahlung ist gut, nette Mitarbeiter, hohe Kundenzufriedenheit, man kann immer über alles reden und bei Fragen bekommt man immer eine Antwort!“ – Verkäufer im Einzelhandel bei REWE Markt (Bad Rodach, Bayern)

21. Deutsche Bahn - Unternehmensbewertung: 4,0

„Sozialleistungen wie Freifahrten, weitere Fahrvergünstigungen, kostenfrei mit der Bahn zum Arbeitsplatz pendeln, Unterstützung beim Aufbau der Altersvorsorge, gutes Mitarbeiterklima‚ Bahner-Familie!“ – Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn (München, Bayern)

22. Siemens - Unternehmensbewertung: 4,0

„Intern sind gute Weiterbildungen möglich. Sehr flexible Arbeitszeit und somit auch wirklich ein familienfreundliches Unternehmen. Anspruchsvolle Aufgaben treffen auf ein innovatives Umfeld.“ – Berechnungsingenieur bei Siemens (Erlangen, Bayern)

23. Continental - Unternehmensbewertung: 4,0

„Globaler Einsatz möglich. Werte sind definiert und werden gelebt, tolle Kultur – nicht nur auf dem Papier! Großes Vertrauen der Mitarbeiter in das Top-Management. Hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.“ – IT-Manager bei Continental (Hannover, Niedersachsen)

24. Amazon - Unternehmensbewertung: 4,0

„Angenehmes Arbeitsumfeld, Entwicklungsmöglichkeiten, viele interne Trainings-und Weiterbildungsmöglichkeiten. Super Unternehmen und eine faire Geschäftsführung. Manager immer offen für Vorschläge und Probleme, weiter so!“ – Area Manager bei Amazon (München, Bayern)

25. Deutsche Telekom - Unternehmensbewertung: 4,0

„Die Deutsche Telekom bietet vielfältige Arbeitsgebiete durch ein breites Produkt- und Leistungsspektrum. Breit gefächerte Standorte. Multikulturell und -lingual.“ – Entwickler bei der Deutschen Telekom (Darmstadt, Hessen)

*Die Bewertung beruht auf einer 5-Punkte-Skala: 1,0=sehr unzufrieden; 3,0=o.k.; 5,0=sehr zufrieden.