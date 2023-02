Bewerbung: Übertreiben Sie nicht mit Buzzwords aus der Stellenanzeige

Von: Carina Blumenroth

Bei einer Bewerbung nehmen Bewerberinnen und Bewerber oft die Tonalität der Stellenanzeige für Ihre Bewerbung auf. Folgende Buzzwords kommen meist vor.

In Ihrem Leben werden Sie das ein oder auch andere Mal Bewerbungen schreiben müssen – im Idealfall haben Sie einen aktuellen Lebenslauf schon parat liegen. Das Bewerbungsanschreiben sollten Sie allerdings individuell auf die jeweilige Stelle anpassen. Das kostet Zeit, kann aber Ihre Chance erhöhen, den Job zu bekommen. Dafür sollten Sie sich die Stellenanzeige genau durchlesen.

Stellenanzeigen und Buzzwords: Unternehmen setzen auf Persönlichkeit, leben es aber nicht vor

Wie Sie auf Ihre Bewerbung achten, gehen Personalabteilungen meist auch überlegt an den Text der Stellenausschreibung heran. Beispielsweise erkennen Sie vielleicht einige Buzzwords, die immer wieder vorkommen, diese beschreiben unter anderem die Anforderungen, die von Bewerberinnen und Bewerber erfüllt werden sollen. Jedoch sei vor allem der Unternehmensjargon hinderlich, zitiert die Plattform Arbeitsabc die Marketingplattform SimpleTexting. Denn Klischees und Floskeln würden dafür sorgen, dass potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht genau wüssten, was auf sie zukäme. Die Bewerbung würde dann nicht so persönlich, wie sich das die Arbeitgeber wünschten.

Teamplayer, dynamisch, ergebnisorientiert: Buzzwords in Bewerbungen

Rund sechs Millionen Stellenanzeigen unter anderem von der Plattform LinkedIn wurden von SimpleTexting untersucht. Folgende Buzzwords kamen besonders häufig in den Bewerbungen vor, wie Arbeitsabc informiert:

Dynamisch

Teamplayer

Nachweisbare Erfolgsbilanz

Stärken, ermächtigen, fördern

Initiative zeigen/Macher

Ergebnisorientiert

Buzzwords im Anschreiben eingebaut

Oft versuchten Bewerberinnen und Bewerber das Anschreiben irgendwie um die Buzzwords herum zu bauen. Einige glauben, dass die Verantwortlichen genau das lesen wollen, dies kann dann allerdings dazu führen, dass sich Anschreiben nichtssagend anhören, informiert Businessinsider. So kann es sein, dass die gesuchten Qualifikationen zwischen den Floskeln untergehen und Personalerinnen und Personaler die Bewerbung ablehnen.

Stellenanzeigen: Was Bewerber tun sollten

Wenn Sie eine Bewerbung schreiben, sollten Sie sich auf ausgewählte Buzzwords konzentrieren und diese anhand eines Beispiels belegen. Kennen Sie den Spruch ‚Die Dosis macht das Gift‘? Dies gilt auch hier, es bringt Ihnen nichts, wenn Sie versuchen alle Buzzwords unterzubringen. Verzichten Sie darauf, ein Bewerbungsanschreiben für verschiedene Stellenanzeigen zu verwenden, denn oft ist der Anforderungskatalog nicht komplett identisch. Beachten Sie auch, dass Sie wohlüberlegt mit Übertreibungen umgehen sollten. Falls es zu einem Vorstellungsgespräch kommt, wird Ihre Bewerbung angesprochen und Sie müssen Ihr Anschreiben eventuell noch einmal erläutern.