So beantworten Sie die wichtigste aller Fragen im Bewerbungsgespräch

Was ist wohl die wichtigste Frage im Bewerbungsgespräch? Eine erfolgreiche Facebook-Managerin verrät sie.

Fragen im Bewerbungsgespräch können ganz schön fies sein. Dabei müssen Kandidaten gar nicht so perfekt wirken, wie sie oft denken.

Was ist wohl die wichtigste Frage im Bewerbungsgespräch? Für die Amerikanerin Julie Zhuo, eine der erfolgreichsten Frauen bei Facebook, ist es keineswegs die berühmte, aber inzwischen mehr als abgehalfterte Frage nach den Stärken und Schwächen. Doch im Kern hat ihre Lieblingsfrage sehr viel damit zu tun.

Wichtigste Bewerbungsgfrage: Lernen Bewerber aus ihren Fehlern?

Eine der Fragen, die Sie im Bewerbungsgespräch gerne stellt, ist folgende: "Erzähl mir von einer schwierigen Situation, etwas wirklich, wirklich Hartem, durch das du durch musstest", verrät sie im Interview mit dem US-Sender CNBC. Anschließend fragt sie, was der Kandidat im Nachhinein anders machen würde.

Diese Fragen stellt sie, um herauszufinden, ob und wi e ein Bewerber sein Verhalten reflektiert und wie er aus seiner Vergangenheit gelernt hat. "Wenn der Kandidat meint, er würde nichts anders machen, weil alles, was nicht gut lief, außerhalb seiner Kontrolle lag, dann sehe ich das als Warnsignal", so Zhuo gegenüber CNBC. Schließlich sollte man zu seinen Fehlern stehen und diese nicht anderen Menschen oder den Umständen in die Schuhe schieben.

So beeindrucken Bewerber im Vorstellungsgespräch

Wenn ein Bewerber dagegen begeistert von all den Dingen erzählt, die er heute anders machen würde, würde sie das viel mehr beeindrucken, "weil er sich so proaktiv gibt und zeigt, dass er schnell lernen und wachsen kann", schließt Zhuo.

