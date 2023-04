Business Knigge: Diese Benimmregeln im Job sollte jeder kennen

Von: Franziska Schuster

Im Berufsleben spielt das richtige Verhalten eine wichtige Rolle. Der Business-Knigge gibt hierbei Orientierung und hilft dabei, Benimmregeln auf der Arbeit einzuhalten.

Stuttgart - In der heutigen Geschäftswelt ist es nicht nur wichtig, über die neuesten Trends und Entwicklungen informiert zu sein, sondern auch die richtigen Benimmregeln zu kennen. Ob bei Geschäftstreffen, Konferenzen oder im täglichen Umgang mit Kollegen – gutes Benehmen kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Doch was sind eigentlich die wichtigsten Business-Knigge-Regeln, die jeder kennen sollte? Das sind die wichtigsten Dos and Don‘ts im Geschäftsleben.

Knigge-Regeln für den Berufsalltag: Darum sind Benimmregeln wichtig

Nicht nur in Start-ups ist es mittlerweile völlig normal, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte per Du sind, auch in Großunternehmen setzt sich dieser Trend immer mehr durch. So schön die abgeschaffte Höflichkeitsform auch ist – dabei darf man dennoch nicht vergessen, dass man es mit Kollegen oder Chefs zu tun hat. Häufig verschwimmen die Grenzen zwischen freundschaftlichem Miteinander und professionellem Umgang. Umso wichtiger ist es, die grundlegenden Benimmregeln zu kennen, um seiner Karriere durch Fehlverhalten keinen Abbruch zu tun.

Was ist der Business-Knigge? Business Knigge bezieht sich auf die Regeln des angemessenen und professionellen Verhaltens in der Geschäftswelt. Diese können je nach Branche, Kultur und Umgebung variieren, aber es gibt grundlegende Prinzipien wie Pünktlichkeit, angemessene Kleidung, korrekte Ausdrucksweise und Etikette bei Geschäftsessen oder Meetings. Ein gutes Verständnis des Business-Knigges kann dazu beitragen, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Missverständnisse zu vermeiden, insbesondere in einer globalisierten Welt. Kurz gesagt, jeder, der in der Geschäftswelt erfolgreich sein möchte, sollte sich mit den wichtigsten Regeln und Verhaltensweisen des Business-Knigges vertraut machen.

Der Business-Knigge umfasst Dutzende Benimmregeln und Umgangsformen, die am Arbeitsplatz beachtet werden sollten. Dazu gehören sowohl angemessene Kleidung bei der Arbeit, der richtige Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, als auch das richtige Verhalten im Schriftverkehr sowie im Internet.

Das sind die wichtigsten Kategorien der Knigge-Regeln für den Berufsalltag:

Business Knigge für Kleidung

Benimmregeln für die Begrüßung

Verhaltensregeln bei einem Geschäftsessen

Höflicher Schriftverkehr

Kleider machen Leute: Darauf kommt es bei der Kleiderwahl fürs Büro an

Schon für das Vorstellungsgespräch zermartert man sich den Kopf, welches Bewerbungsoutfit das richtige ist. Unsere Kleidung und das äußere Erscheinungsbild haben großen Einfluss darauf, wie andere uns wahrnehmen und folglich auch, wie sie mit uns umgehen. Die Wahl ist dabei gar nicht so einfach. Je nach Branche, Geschäftsfeld und Arbeitgeber haben sich verschiedene Kleidungsstile durchgesetzt. Zum Beispiel ist für Seminare, firmeninterne Meetings oder Bewerbungsgespräche bei „lockeren“ Unternehmen lediglich „Business Casual“ angesagt. Üblich sind hierbei Blazer, Stoffhose oder Jeans und farblich abgestimmte Schuhe. Von zerrissenen Jeans im Used-Look sollte man hierbei aber die Finger lassen.

Folgende Dresscodes gibt es:

Casual Look

Business Casual

Business Attire

Business Formal

Bei wichtigen Geschäftsbesprechungen, Kundenterminen und Firmenveranstaltungen hingegen sollten Hemd beziehungsweise Bluse aus dem Kleiderschrank geholt werden. Das sogenannte Business Attire ist seriös, elegant, repräsentativ, aber unauffällig. Für Frauen gilt hier Hosenanzug oder Kostüm, für Männer Anzug, helles Hemd, Krawatte und elegante Schuhe. Wer eine Karriere beim Bund als Soldat oder Soldatin wählt, muss sich über den Dresscode keine Gedanken machen. Das verdient man als Unteroffizier, Gerneral und Co. bei der Bundeswehr.

Welcher Kleidungsstil angebracht ist, kommt ganz auf die Branche, den Beruf und die Position an. © imago images/Joseffson

Noch einen Tick förmlicher geht es bei förmlichen Anlässen zu. Hier gilt Business Formal, also konservative Kleidung. Dieser Stil wird in mittleren und höheren Führungsebenen getragen, bei Frauen in Form von einem dunklen Kostüm oder Hosenanzug mit heller Bluse, bei Männern in Form eines klassischen dunklen Anzugs. Bei diesem Kleidungsstil kommt es auch ganz auf die Position im Unternehmen an. Vertritt man eine höhere Position, sollte man laut Business Knigge auch entsprechend gekleidet sein. Smoking oder Abendkleid sind allerdings nur bei besonderen Events nötig, etwa Firmenbälle oder groß gefeierte Jubiläen.

Kein „Ciao“, „Hallöchen“ oder „Hi“: So begrüßt man richtig

Nicht nur beim Kleidungsstil, auch die Begrüßung unterliegt gewissen Regeln. Der Business-Knigge besagt, dass sich stets eine förmliche Anrede empfiehlt. Zum Beispiel: „Sehr geehrte Damen und Herren“. Außer natürlich, es ist von der Chefetage anders gewünscht. In Meetings oder bei Geschäftsessen sollten die anwesenden Personen nach ihrer Rangordnung begrüßt werden, wobei es auch möglich ist, Frauen und die älteren Anwesenden zuerst anzusprechen. Ein Händeschütteln ist dabei nie verkehrt. Jedoch sollte diese Begrüßung „auf Augenhöhe“ sein. Heißt: Ein dominanter und zu kräftiger Händedruck ist nie gut, auch wenn er vielleicht unbeabsichtigt ist. Denn das wirkt mitunter dominant und folglich unprofessionell.

Auch die Begrüßung auf der Arbeit unterliegt gewissen Benimmregeln. © imagho images/Joseffson

Mit diesen Tipps wird das Geschäftsessen zum Erfolg

Vielen graust es vor Geschäftsessen. Kein Wunder, hierbei kann viel schiefgehen. Vorbereitung ist daher alles. In erster Linie sollte die Kleidung richtig gewählt sein. Angemessen und förmlich sind bei Geschäftsessen die beste Wahl. Beim Essen selbst gilt: nicht zu viel und nicht zu hastig essen. Alkohol kann getrunken werden, aber stets in geringem Maße.

Bei Geschäftsessen kann einiges schiefgehen. © imago images/Josep Suria

Und auch, wenn es viele schon aus Gewohnheit machen: Nie das Smartphone auf den Tisch legen. Auch während dem Essen sollte das Handy in der Tasche bleiben. Damit gar nicht erst die Möglichkeit besteht, durch Nachrichten oder einen Anruf abgelenkt zu werden, sollte das Telefon am besten stumm oder auf Flugmodus gestellt werden.

Höflicher Schriftverkehr – diese Punkte sollte man beim Verfassen von E-Mails beachten

E-Mails schreiben und beantworten gehört in den meisten Berufen zum Alltag. Auch hier sind ein freundlicher und respektvoller Umgang essenziell. Auf folgende Punkte sollte man beim Verfassen einer Geschäftsmail unbedingt achten:

Adresse des Empfängers überprüfen

Alle involvierten und wichtigen Personen in CC setzen

Betreffzeile kurz und verständlich formulieren

Passende Anrede und Grußformel verwenden

Text auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gliederung überprüfen

Signatur mit allen wichtigen Angaben anhängen

Business-Knigge: Veraltet oder zeitgemäß?

Wer die Benimmregeln der Business-Knigge betrachtet, könnte sich mitunter fragen, wie zeitgemäß solche Vorgaben noch sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass gutes und respektvolles Benehmen nie schaden kann, schon gar nicht auf der Arbeit. Jedoch haben sich die Ansichten hierbei stark verändert. In Zeiten von zahlreichen Homeoffice-Jobs und Start-up-Boom sind konservative und formelle Umgangsformen nicht mehr notwendig.

Wie auch die Berufswelt werden sich alte Benimmregeln und frühere Umgangsformen weiter wandeln. Was genau in seinem Job gilt und was angebracht ist, muss letzten Endes jeder für sich selbst entscheiden. Man selbst kann die Situation am besten einschätzen und weiß, was sich wann gehört und was nicht.