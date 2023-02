Unternehmen sucht professionellen Kiffer – bis zu 100.000 Euro Jahresgehalt

Von: Carina Blumenroth

Geld legal mit Cannabis verdienen – das ist möglich. Ein Unternehmen aus Köln sucht einen Cannabis-Sommelier. Wie die Arbeitsbedingungen aussehen.

Menschen, die die Qualität von etwas überprüfen, gibt es, unter anderem im Bereich Lebensmittel. Wenn es um Genussmittel geht, fällt Ihnen vielleicht der Sommelier ein, der sich gut mit Wein auskennt. Derzeit sucht ein Kölner Unternehmen jemanden, der sich gut mit Cannabis auskennt. Alles ganz legal – was dahintersteckt.

Cannabis-Sommelier gesucht: Berufserfahrung ein bis zwei Jahre

Für die medizinische Anwendung: Kölner Unternehmen sucht Cannabis-Sommelier. (Symbolbild) © anankkml/Imago

Viele Menschen profitieren von der Wirkung von Cannabis – medizinisch eingesetzt kann Cannabis Schmerzen lindern. Genutzt wird es zur Behandlung von chronischen Schmerzen. Der Kölner Pharmahersteller Cannamedical Pharma stellt

medizinische Cannabisprodukte her. Für die Erhaltung der Qualität wird derzeit ein Cannabis-Sommelier gesucht. Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

Kriterienbasierte Bewertung verschiedener Cannabis-Sorten

Bewertung der Anbaubedingungen

Aufklärungsarbeit im Bereich Medizinalcannabis

Quelle: Cannamedical, Stand: 14.02.2023

Ziel des Unternehmens ist es, „jeder Patientin und jedem Patienten eine individuelle Therapieoption in höchster pharmazeutischer Qualität zur Verfügung stellen zu können“, informiert Cannamedical in einer Pressemitteilung.

Welche Anforderungen Bewerber erfüllen müssen

Wer dies für einen Traumjob hält, sollte sich erst mit den Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber vertraut machen. Damit Sie für die Stelle in eine engere Auswahl kommen, müssen Sie Cannabis-Patient oder -Patientin in Deutschland sein. Denn nur dann dürfen Sie in Deutschland legal Cannabis konsumieren. Ebenso benötigen Sie schon etwas Vorwissen. Sinnvoll könnte auch ein natur- oder agrarwissenschaftlicher Hintergrund sein. Im Gespräch mit Bild am Sonntag erklärten Verantwortliche des Unternehmens, dass ein Verdienst von bis zu 100.000 Euro im Jahr drin wäre. Dabei komme es allerdings auf die Qualifikation des Bewerbers oder der Bewerberin an. Bisher hätten sich mehr als 100 Menschen auf die Stelle gemeldet.

