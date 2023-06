Aufgabenberg im Job: Zwei Phrasen, mit denen Sie höflich, aber bestimmt mehr Arbeit ablehnen

Werden Sie regelmäßig von Ihrem Chef mit unrealistischen Mengen an Arbeit überhäuft? Ein Experte empfiehlt, diese auch mal abzulehnen. Das geht am besten ohne ein klares „nein“.

Morgens pünktlich im Büro erscheinen, zuverlässig und gewissenhaft seine Arbeit erledigen und anschließend noch Kollegen beim Abarbeiten ihrer Aufgaben unterstützen – das kommt Ihnen bekannt vor? Dann wissen Sie mit Sicherheit auch, dass nicht selten der Dank für eine solch vorbildliche Arbeitsmoral noch mehr Arbeit ist. Im Grunde, kann das als Kompliment gesehen werden, Ihr Vorgesetzter schätzt Sie und traut Ihnen viel Verantwortung zu.

Mehr Aufgaben in der Arbeit: Wann und warum es in Ordnung ist, abzulehnen

Es kommt im Job nicht selten zu vermehrter Arbeit. Zum Beispiel wenn in betrieblichen Sondersituationen durch einen größeren Auftrag mehr Arbeit reinkommt oder im Kollegium viele krankheitsbedingte Ausfälle auszugleichen sind. In solchen Fällen ist Ihr Arbeitgeber durchaus auch rechtlich dazu befugt, Ihnen mehr Arbeit zu geben und sogar Überstunden zu verordnen. Aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum beobachten können, dass Ihr Chef Ihnen deutlich mehr Aufgaben zuteilt, als gleichgestellten Kollegen, dürfen Sie ruhig einmal ablehnen.

Anhaltender Stress im Job, regelmäßige Überstunden und ein nicht schrumpfender Berg an Aufgaben? Das kann schonmal vorkommen, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. © Zoonar/Imago

Es ist schließlich nicht Ihre Aufgabe, ein minderes Arbeitstempo von Ihren Kollegen auszugleichen, oder in einem unterbesetzten Team langfristig die Arbeit für zwei Mitarbeiter zu übernehmen. Sagen Sie lieber ‚nein‘ und schützen Sie sich selbst davor, sich bis zum Burnout zu überarbeiten. Das bedeutet, abgesehen von einer Gefährdung Ihrer Gesundheit, womöglich einen längeren Ausfall, der weder Sie, noch Ihren Vorgesetzten glücklich machen wird.

Burnout Das ‚Ausbrennen‘ meint im Rahmen einer gesundheitlichen Risikosituation einen Zustand geistiger, emotionaler und physischer Erschöpfung. Sie führt unmittelbar zu einer verminderten Leistungsfähigkeit und kann sich zu psychischen oder psychosomatischen Störungen entwickeln. Mögliche Folgen eines Burnouts, das meistens durch zu viel Stress verursacht wird, sind laut mediclin.de, Angststörungen, Depressionen, Kopf-, Herz- und Magenschmerzen und ein hoher Blutdruck.

Zu viel zu tun im Job? Wie Sie nein sagen können, ohne ‚nein‘ zu sagen

Zu der Person ‚nein‘ zu sagen, die einem monatlich das Gehalt auszahlt, ist gar nicht so einfach. Und viele Menschen trauen sich nicht, eine weitere Aufgabe abzulehnen, aus Angst, einen faulen Eindruck zu machen und ihren Chef zu verärgern. Wie Sie trotzdem eine Grenze setzen können und dabei nicht einmal direkt ‚nein‘ zu neuen Aufgaben sagen müssen, erklärt der Therapeut und Karriere-Coach Brandon Smith auf cnbc.com.

Smith empfiehlt nicht gleich ‚nein‘ zu sagen zu neuen Aufgaben, sagen Sie stattdessen lieber ‚ja‘. Beginnen Sie Ihre Antwort auf einen weiteren Haufen an Arbeit also mit „Ja,...“. Erklären Sie Ihrem Vorgesetzten anschließend, dass Sie nicht gleich dazu kommen können, die Aufgaben zu erledigen. Geben Sie ihm den Ihnen nächstmöglichen Termin an.

Wenn Ihr Chef Ihnen darauf erklärt, er brauche die Ergebnisse früher, zählen Sie ihm Ihre derzeitigen Aufgaben auf und lassen Sie ihn anschließend entscheiden, welcher der schon anstehenden Aufgaben Sie die neue Arbeit vorziehen sollen. Dadurch verschaffen Sie Ihrem Vorgesetzten einen guten Überblick darüber, dass Sie schon mit reichlich Arbeit versorgt sind und im Moment keine Kapazität für zusätzliche Aufgaben haben.