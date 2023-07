Darf mein genehmigter Urlaub gestrichen werden?

Adé Freizeit

Fremde Regionen erkunden oder einfach mal die Seele baumeln lassen – besonders im Sommer ist der Urlaub für Arbeitnehmer eine schöne Zeit. Darf der einfach gestrichen werden?

Die Vorfreude ist meist bereits Wochen vorher zu spüren – bald steht der Urlaub an und man kann aus dem Alltagstrott entfliehen. Vielleicht will man wegfahren, hat Aktivitäten geplant oder einfach ein Date mit einem guten Buch im Garten. Ein bisschen Entschleunigung und neue Energie tanken – der Erholungsurlaub ist nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper gut. Was aber, wenn der Chef sagt, dass man trotzdem arbeiten muss?

Genehmigter Urlaub gestrichen: Darf mein Chef das einfach so machen?

+ Darf der Chef Sie einfach anrufen und den Urlaub widerrufen? Was Sie beachten müssen. © xvelolizax/Pond5/Imago

Die Koffer sind gepackt, Flüge und Hotel gebucht, dann kommt die Nachricht vom Chef, dass man doch arbeiten muss. Ärgerlich – aber ist das überhaupt rechtens? Expertinnen und Experten des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) schreiben, dass das so einfach nicht möglich ist. Eine Ausnahme sei nur im Notfall bei einem „unvorhersehbaren, existenzgefährdenden Ereignis“ möglich. Wenn das vorliegt, müssten noch „zwingende betriebliche Gründe“ und keine andere Möglichkeit, diese zu bewältigen, vorliegen.

Ist bloßer Personalmangel ein zwingender betrieblicher Grund? Nein, das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln im Fall einer Verkäuferin entschieden, die den Urlaub wegen einer geplanten Öffnung am Sonntag unterbrechen sollte.

Haben Sie den Urlaub noch nicht angetreten und der Chef sagt, dass Sie aufgrund eines Notfalls doch arbeiten müssen, müssen Sie Ihre Arbeit wieder antreten. Sollten Sie den Widerruf des Urlaubs ignorieren, kann eine Abmahnung oder eine Kündigung folgen, schreiben die Experten von Arbeitsrechte auf der eigenen Webseite.

Darf ich aus meinem Urlaub zurück ins Büro zitiert werden?

Wenn man bereits den Urlaub angetreten hat, hat der Arbeitgeber kein Recht dazu, einen zurückzuholen. Im Falle eines Urlaubs sind Sie daher auch nicht verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen, informiert der DGB. Allerdings kann sich ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin entscheiden, den Urlaub zu unterbrechen. Dies geschieht dann im beidseitigen Einverständnis, der Arbeitgeber trägt alle Kosten, die dadurch entstehen. Darunter sind beispielsweise Ausgaben für Flüge und Stornokosten. Im Zweifel seien die Kosten ebenfalls für die mitgereiste Familie zu übernehmen.

Klausel im Arbeitsvertrag zur Rückholung aus dem Urlaub

Wer eine Klausel im Arbeitsvertrag hat, die besagt, dass der Arbeitgeber einen im Notfall aus dem Urlaub zurückholen kann, kann sich entspannen. Diese Klausel ist grundsätzlich unwirksam, das habe das Bundesarbeitsgericht entschieden, informiert das Portal Arbeitsrechte.

