Chef muss alle Mitarbeiter feuern – aber wie er das macht, rührt das Netz

Ein Manager soll sein gesamtes Team innerhalb von acht Stunden feuern. Doch den letzten Arbeitstag nutzt er anders, als viele erwarten würden.

Eine Kündigung auszusprechen, ist auch für Chefs alles andere als leicht. Ein Manager aus den USA sollte sogar sein ganzes Team, einschließlich sich selbst, feuern. Tatsächlich hatte er jedoch seine ganz eigene Art, mit dieser schwierigen Situation umzugehen.

Seine Geschichte erzählt "shortadamlewis", wie sich der Manager nennt, vor etwa einem Monat auf der Plattform reddit. Ein User hatte gefragt, welche die beste Kündigungs-Story sei, die andere reddit-User kennen würden. Und so kam die ganze Geschichte ans Tageslicht.

Nach Kündigung: Chef verbringt letzten Arbeitstag mit seinem Team auf ganz besondere Weise

"Ich war Vertragsprojektleiter bei einem Regierungsprojekt (Büroarbeit)", erzählt "shortadamlewis" in seinem Post. "Bei unserem regelmäßigen Treffen an einem Donnerstag kündigte die Regierung an, dass sie unseren Vertrag nicht verlängern würde. Unser letzter Tag war Freitag (der nächste Tag)."

Am nächsten Tag versammelte der Manager sein Team im Konferenzraum und gestand, dass das nun ihr letzter Arbeitstag sein würde. Doch was dann passierte, zeugt von echtem Charakter: Anstatt am letzten Tag noch zu arbeiten, l ieß sich der Manager den Lebenslauf jedes einzelnen Mitarbeiters per E-Mail schicken. "Wir sind sie alle auf dem Projektor des Konferenzraums noch einmal durchgegangen und haben sie im Laufe des Tages aktualisiert", so "shortadamlewis" weiter. Den restlichen Tag verbrachten sie damit, sich gegenseitig Referenzen zu schreiben, bestellten Pizza und der Chef lud sie auf ein paar Drinks in die nächste Bar ein. Der Erfolg dieses Tages ließ nicht lange auf sich warten: "Die meisten Leute hatten bis Ende der nächsten Woche Arbeit", so der Manager.

Auf Reddit zeigen sich User begeistert

Der Chef hatte eben das Beste aus dieser schwierigen Situation gemacht. Und genau das rührte die reddit-Gemeinde so. In mehr als 1.700 Kommentaren ließen die User ihrer Begeisterung freien Lauf: "Fantastische Umsetzung von Haltung und Führung in einer schrecklichen und stressigen Situation", schreibt etwa ein User. "Dies sollte in dieser Situation die übliche Praxis sein", kommentiert ein anderer. Viele lobten den "verdammt guten" Charakter des Beitragserstellers. Eben ein richtig gutes Vorbild für Führungskräfte auf der ganzen Welt.

as