"Nein, Danke!" Darum lehnen Bewerber einen Job wirklich ab - trotz Zusage

Bewerber freuen sich in der Regel über eine Zusage nach dem Vorstellungsgespräch. Trotzdem lehnen viele ein sicheres Jobangebot ab. Warum, offenbart eine Studie.

Nach dem Vorstellungsgespräch sehnsüchtig auf eine Zusage warten? Das trifft nicht auf jeden Bewerber zu. Obwohl sich Bewerber nach einer Veränderung sehnen, kann im Vorstellungsgespräch trotzdem einiges schief laufen, was Fachkräfte davon abhält, bei dieser Firma eine Stelle anzunehmen.

Bewerber-Absage nach dem Bewerbungsgespräch: Das sind die Gründe

Warum Bewerber tatsächlich absagen, verschweigen die meisten - wohl aus Höflichkeit oder weil sie sich Jobchancen für später offen halten wollen. Doch eine Studie des Jobportals Stepstone aus dem Jahr 2017 bringt nun die wahren Gründe ans Licht. Und die haben es in sich.

So scheitern die meisten Zusagen von Bewerbern scheinbar am zukünftigen Chef. Rund 72 Prozent von rund 20.000 befragten Fach- und Führungskräften würden einen Job absagen, wenn der Vorgesetzte keinen guten Eindruck macht. Verständlich - wer will schließlich unter jemandem arbeiten, der unhöflich oder gar cholerisch wirkt? Übrigens: Daran erkennen Sie einen schlechten Chef schon im Bewerbungsgespräch.

Laut der Studie ist Bewerbern ein guter Chef sogar noch wichtiger als ein angemessenes Einkommen. Dieser Punkt landet nur knapp dahinter auf Platz zwei der häufigsten Absagegründe. Rund 66 Prozent der Befragten würden auch eine Stelle ablehnen, wenn der Arbeitsplatz oder das Unternehmen nicht ehrlich beschrieben werden. Weitere 58 Prozent würden außerdem eine Stelle absagen, wenn sie sich auf persönlicher Ebene nicht mit den Gesprächsteilnehmern verstehen oder der Job an sich nicht den Erwartungen entspräche.

Weitere Gründe sehen Sie hier in der Übersicht:

Grund für Jobabsage an Unternehmen Prozentualer Anteil Künftiger Vorgesetzter macht keinen guten Eindruck 72 % Gehalt entspricht nicht den Erwartungen 71 % Arbeitsplatz und Unternehmen waren nicht ehrlich beschrieben 66 % Ich verstehe mich auf persönlicher Ebene nicht mit den Gesprächsteilnehmern 58 % Arbeitsinhalte entsprechen nicht meinen Erwartungen 58 % Inhalte weichen zu stark von der Jobbeschreibung ab 51 % Ich wurde im Interview gezielt unter Druck gesetzt 42 % Arbeitsplatz/Unternehmensstandort sagt mir nicht zu 26 % Ich sollte unvorbereitet einen Test/eine Prüfung absolvieren 25 % Ich musste zu lange auf Gesprächspartner warten 15 % Quelle: Stepstone Studie "Kandidaten im Fokus" (2017)

Ein kleiner Trost: Bewerber scheinen immerhin tolerant bei Unpünktlichkeit oder unvorhergesehenen Tests zu sein. Aus diesen Gründen würden die wenigsten Bewerber eine zugesagte Stelle ablehnen.

