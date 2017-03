Home Office machen oder Vergünstigungen für das Fitnessstudio bekommen: In diesen deutschen Städten sind Berufstätige zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance.

Work-Life-Balance, das meint den gesunden Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben. Nicht nur Arbeitnehmern ist das wichtig, auch immer mehr Arbeitgeber achten auf Ausgewogenheit zwischen Berufs- und Privatleben.

Angebote wie Vergünstigungen in Fitnessstudios, flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten: Diese und weitere Benefits sind im täglichen Berufsleben immer präsenter.

Das Bewertungsportal kununu hat zusammen mit dem Karriere-Portal XING die deutschen Großstädte mit der besten Work-Life-Balance ausgewertet. Neben der Work-Life-Balance wurde auch untersucht, wie hoch der Anteil der Arbeitgeber ist, die ihren Mitarbeitern Home-Office, flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuung bieten.

Work-Life-Balance: Hier klappt's am besten

Berufstätige aus Karlsruhe können sich über eine besonders gute Work-Life-Balance freuen. Die Unternehmen der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs erhalten von ihren Arbeitnehmern mit durchschnittlich 3,7 von fünf möglichen Punkten die beste Bewertung.

Zudem kommen die Berufstätigen der Karlsruher Unternehmen deutschlandweit am häufigsten in den Genuss, von zu Hause aus arbeiten zu dürfen: Immerhin bei 56 Prozent der Unternehmen ist dies möglich. Zudem profitieren Karlsruher Berufstätige in fast sieben von zehn Unternehmen von flexiblen Arbeitszeit-Regelungen.

In puncto Kinderbetreuung muss sich die süddeutsche Stadt allerdings geschlagen geben: Mit 22 Prozent bieten zwar überdurchschnittlich viele Unternehmen eine Kinderbetreuung an, allerdings ist der Anteil in Kiel mit 23 Prozent noch etwas höher.

Neben der Studentenmetropole Münster hat es mit Stuttgart eine weitere Stadt aus Baden-Württemberg aufs Siegerpodest geschafft. Auch dort sind Berufstätige besonders zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance. Stuttgarter Arbeitnehmer haben zudem in 56 Prozent der Unternehmen die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. In 67 Prozent der in der Auswertung berücksichtigen Stuttgarter Unternehmen können sich die Berufstätigen ihre Arbeitszeit frei einteilen.

Ausbaufähig: Diese Städte liegen in puncto Work-Life-Balance hinten

Von den Spitzenreitern der Auswertung können sich die Arbeitgeber aus vier Städten der Rhein-Ruhr-Region eine Scheibe abschneiden: Ruhrgebietsstädte und Mönchengladbach markieren den Schlusspunkt des Rankings. Berufstätige der dort ansässigen Unternehmen bewerten die vom Arbeitgeber ermöglichte Work-Life-Balance am schlechtesten. Auch Start-Up-Hochburg Berlin schaffte es lediglich auf Platz 22 im Ranking.

Gesamtrangliste: Alle deutschen Großstädte mit der besten Work-Life-Balance

Karlsruhe Münster Stuttgart Bonn München Köln Braunschweig Aachen Hamburg Dresden Hannover Wuppertal Bremen Chemnitz Dortmund Kiel Augsburg Bochum Wiesbaden Nürnberg Frankfurt Berlin Bielefeld Düsseldorf Mannheim Leipzig Essen Mönchengladbach Duisburg Gelsenkirchen

sca

*Ausgewertet wurden 65.000 Bewertungen über Arbeitgeber aus den 30 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands aus dem Jahr 2016.