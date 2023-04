Chefin nennt drei Dinge, die ihr komplett egal sind

Worauf legen Chefs eigentlich Wert bei ihren Mitarbeitern? Unternehmerin Theresa-Lena Forster plaudert aus dem Nähkästchen und verrät Überraschendes.

Die Arbeitswelt ist im Wandel: Spätestens seit der Corona-Pandemie bieten viele Firmen Homeoffice-Möglichkeiten für ihre Mitarbeiter an. Außerdem dürfen sich Angestellte über flexiblere Arbeitsmodelle freuen. Früher war es für viele undenkbar, dass Arbeit außerhalb der normalen Bürozeiten erledigt wurde. Mit Argusaugen wurde überwacht, wie viele Stunden Beschäftigte pro Tag am Schreibtisch verbrachten – und wie lange ihre Pausen waren. Immer mehr Chefs haben jedoch erkannt, dass sich der bisherige Ansatz negativ auf die Mitarbeiterzufriedenheit und letztendlich der Produktivität des Betriebs auswirkt. Inzwischen betrachten viele Firmenbosse den gegenwärtigen Umbruch als Chance für ihr Unternehmen.

Als Geschäftsführerin mehrerer Firmen weiß Theresa-Lena Forster genau, wovon sie spricht. Die Influencerin ist unter anderem Gründerin und CEO des Modelabels Paris Morton und des Dienstleistungsunternehmens Buonalima GmbH. Auf Instagram folgen ihr rund 203.000 User, auf TikTok sind es fast 75.000. In einem TikTok-Video, das bereits 1,9 Millionen Klicks hat, spricht Forster ganz offen darüber, worauf sie bei ihren Angestellten Wert legt. Demnach ist es der Unternehmerin völlig egal, …

1. …von wo aus ihre Mitarbeiter arbeiten

Während manche Firmen ihre Angestellten noch immer fünf Tage pro Woche ins Büro verdonnern, schert sich Theresa-Lena Forster nicht darum, von wo aus ihre Mitarbeiter arbeiten. Sie sieht es als kontraproduktiv an, ihren Beschäftigten einen Arbeitsort vorzuschreiben. Damit bezieht sich die Geschäftsführerin jedoch nicht nur auf Homeoffice-Möglichkeiten. „Wenn sie Lust haben, morgens ins Fitnessstudio zu gehen und ihre Arbeit vom Laufband aus zu machen – go for it“, verrät sie. „Oder wenn ihr euch entscheidet, im Sommer lieber ins Schwimmbad zu gehen und unter der Sonne zu liegen und von dort aus eure Arbeit zu machen – go for it!“ Auch ob ihre Mitarbeiter im In- oder Ausland leben, ist Forster egal. „Unsere Arbeit ist völlig digitalisiert, die können von überall aus arbeiten.“ Was wirklich zählt, sei schließlich die Qualität der geleisteten Arbeit.

Viele Menschen arbeiten lieber von zuhause aus als im Büro. © IMAGO

2. …wann ihre Mitarbeiter arbeiten

Feste Arbeitszeiten gibt es bei Theresa-Lena Forster nicht. Ihre Mitarbeiter können kommen und gehen, wann sie wollen, und beliebig lange Pausen einlegen. „Hauptsache, sie arbeiten täglich ihre acht Stunden und das effektiv“, erklärt die Geschäftsfrau. Beschäftigte können also beispielsweise eine mehrstündige Mittagspause dazu nutzen, um sich auf ein Lunch-Date mit der besten Freundin zu verabreden oder zum Friseur zu gehen. Auch Arzttermine können ganz flexibel wahrgenommen werden, ohne dass sie von der Arbeitszeit abgezogen werden. Natürlich spricht auch nichts gegen eine klassische Arbeitszeit nach dem „9 to 5“-Modell – die Mitarbeiter können frei wählen.

3. …was ihre Mitarbeiter studiert haben

Oft wird in Stellenanzeigen nach einer ganz bestimmten Ausbildung oder einem speziellen Studiengang gefragt. Ein Redakteur sollte schließlich Journalismus studiert haben und ein Sales-Manager Marketing – oder nicht? Theresa-Lena Forster sieht die Angelegenheit jedoch ein wenig anders. Was in Schule oder Studium gelernt wurde, ist der Unternehmerin egal. Vielmehr stehen für sie Werte wie Motivation und Engagement im Vordergrund. „Wenn jemand Bock darauf hat, wissbegierig, lernfähig und aufnahmefähig ist, why not?“, schildert sie. „Wenn man Lust drauf hat, dann ist das wirklich egal.“ Deshalb ist Forster Quereinsteigern gegenüber sehr offen eingestellt.

So wichtig ist die Mitarbeiterzufriedenheit

Doch wieso schenkt Theresa-Lena Forster ihren Mitarbeitern eigentlich so viel Freiraum und Flexibilität bei der Arbeit? Für die Unternehmerin hat die Work-Life-Balance ihrer Angestellten Priorität. „Wenn ein Mensch sich nicht wohlfühlt – wenn er keine Zeit für Sport, gesunde Ernährung, Freunde oder Hobbys hat – dann kann er auf der Arbeit auch nicht motiviert sein. Dann kann dieser Mensch nicht funktionieren“, erläutert Forster.

Die Influencerin hat ganz richtig erkannt, dass Mitarbeiter nur effektiv arbeiten können, wenn sie sowohl mental als auch körperlich fit und gesund sind. Für Theresa-Lena Forster steht in erster Linie nicht die Leistungsfähigkeit und Produktivität ihrer Angestellten im Vordergrund, sondern dass sich diese wohlfühlen. Wer besonders gut arbeitet, erhält am Ende eine Belohnung wie Bonuszahlungen oder Urlaubstage. „Das ist meine Unternehmensphilosophie“, sagt sie stolz.