Fähigkeiten erweitern: Eine Sprache, die Sie in einer Woche lernen können

Von: Carina Blumenroth

Sie haben Zeit und wollen Ihre Fähigkeiten erweitern und Ihr Gehirn trainieren? Da ist eine neue Sprache oft eine gute Idee. Toki Pona ist eine Plansprache.

Haben Sie sich als Kind gewünscht, eine Geheimsprache zu können, die nicht alle verstehen und die einfacher aufgebaut ist, als die komplexe Mutter- oder Fremdsprache? Die Sprache Toki Pona gibt es seit 2001. Die Erfinderin schreibt auf der eigenen Webseite dazu: „Es ist mein Versuch, den Sinn des Lebens in 120 Wörtern zu verstehen.“ Seitdem gibt es tausende Menschen, die Toki Pona sprechen.

Schnell eine neue Sprache lernen?

Eine neue Sprache lernen? Die simpelste Sprache der Welt soll Toki Pona sein. © Cavan Images/Imago

Kurze, einfache Worte – daraus besteht die Sprache Toki Pona. Hauptsächlich sollen die Worte aus folgenden Sprachen stammen bzw. Ähnlichkeiten aufweisen:

Englisch

Tok Pisin

Finnisch

Georgisch

Niederländisch

Akadisches Französisch

Esperanto

Kroatisch

Mandarin

Kantonesisch

Das US-Portal Businessinsider bezeichnet Toki Pona als die simpelste Sprache der Welt, mit der man trotzdem alles ausdrücken kann. Im Kern gebe es, wie oben bereits erwähnt, rund 120 grundlegende Vokabeln. Das Alphabet hat 14 Buchstaben und somit ganze zwölf Buchstaben weniger als das Alphabet der deutschen Sprache. Auch lästige Konjugationen und Deklinationen müssen Sie nicht erlernen. Ebenso gibt es keine Fälle oder die Unterscheidung in Singular oder Plural in Toki Pona. Bei Toki Pona gelingt eine Verständigung allein mit der Stellung der Worte im Satz.

TikTok gibt einen Einblick in die Sprache

Reddit-User empfehlen es als Sprache, die man in „einer Woche lernen“ kann

Frei nach dem Motto: „Warum viele Worte, wenn wenige auch ausreichen“, beschreibt ein User die Sprache Toki Pona. Ein anderer Nutzer schränkt die Möglichkeit, die Sprache in „einer Woche“ zu lernen ein: „Die Vokabeln lernst du in einer Woche, die Sprache in drei. Nur die Worte reichen schließlich nicht aus, um die Sprache zu ganz sprechen oder verstehen.“ Wieder ein weiterer Nutzer grenzt ein, dass die Zeit ausreiche, um Grundkenntnisse zu erlernen, es jedoch wesentlich länger dauere, bis man die Sprache flüssig beherrsche.

Was sind davon die Vorteile?

Wenn Sie sich aus eigenem Antrieb und selbstständig etwas beibringen, trainieren Sie Ihre autodidaktischen Fähigkeiten. Sie eignen sich Wissen an, mit welchem Sie sich von anderen Menschen abheben und gewinnen Erfahrungen, die Ihnen vielleicht in Ihrem Berufs- oder Privatleben weiterhelfen können.