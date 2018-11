Mitarbeiter eines Stahlwerks sind völlig sprachlos, als sie auf ihr Konto sehen

230 Mitarbeiter eines belgischen Stahlwerks dürften ihren Augen kaum getraut haben: Ihre Firma hatte versehentlich zu viel Geld überwiesen - enorm viel!

Bei der Firma Thy-Marcinelle in Charleroi, Belgien, scheinen wohl die Telefone derzeit nicht mehr still zu stehen, denn ein kleiner Fehler macht das Stahlwerk derzeit weltberühmt.

Fehler bei Gehaltsabrechnung: Belgische Firma überweist zu hohe Prämie

Bei der Gehaltsabrechnung hatte die Buchhaltung versehentlich eine zu hohe Prämie an die Mitarbeiter ausbezahlt. So erhielten 230 Mitarbeiter eine Extrazahlung von fast 30.000 Euro! Insgesamt wurden rund sieben Millionen Euro zu viel überwiesen. Und das an Stahlarbeiter, die normalerweise 1.600 Euro brutto im Monat verdienen.

Viele Mitarbeiter haben Geld bereits ausgegeben

"Ich war geschockt, als ich so viel Geld auf meinem Konto sah. Aber ich wusste sofort, dass es ein Fehler war, also habe ich nichts damit gemacht", erzählte Fabrikarbeiter Henry gegenüber dem belgischen Newsportal GVA.

Die Firma reagierte umgehend, als sie den Fehler bemerkte und schickte eine E-Mail an seine Mitarbeiter heraus mit der Aufforderung, den Betrag umgehend zurück zu erstatten. Doch einige Mitarbeiter hatten einen Teil des Geldes bereits ausgegeben, wie das Newsportal weiter berichtet. Manche seien damit sogar ins Casino gegangen.

Wie es für diese Mitarbeiter weitergeht, ist bisher nicht bekannt. Fest steht, dass d ie Prämie eigentlich nur 100 Euro betragen sollte, doch durch einen unglücklichen Zufall war die Arbeitszeit bei den betroffenen Mitarbeitern mit 100 multipliziert worden.

Von Andrea Stettner