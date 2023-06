Geld verdienen als Coach: Influencerin verrät ihre Konditionen

Von: Anna Katharina Küsters

Sich als Fitness-Coach selbstständig zu machen, erfordert Mut. Wer erfolgreich ist, kann damit jedoch gutes Geld verdienen.

Die Fitness-Branche ist hart umkämpft und das nicht erst, seit sich jeder auf YouTube, Instagram oder Tiktok ein eigenes Fitness-Imperium aufbauen kann. Umso wichtiger ist es, sich als selbstständiger Fitness-Coach zum Beispiel durch eine anerkannte Ausbildung und Fortbildungen auszuzeichnen und so seine potenzielle Kundschaft von seiner Qualität zu überzeugen. Influencerin und Fitness-Coach Benita hat zusätzlich noch eine andere Methode, sich von der Konkurrenz abzuheben: Ihre Preise sind offen einsehbar für alle.

Fitness-Coach kann viel verlangen

Nicht alle Fitness-Coaches stellen ihre Preise online. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Mit der körperlichen Verfassung anderer Menschen lässt sich viel Geld verdienen. Viele Menschen geben eine Menge Geld aus, wenn sie so ihrem Wunsch von mehr Gesundheit, Zufriedenheit, aber auch einem schönen Körper näher kommen können. Kein Wunder also, dass die Fitness-Branche schon seit Jahrzehnten boomt.

Immer mehr Menschen entscheiden sich deswegen, ihr Wissen über Fitness und Körper als freiberufliche Coaches anzubieten. In Deutschland gibt es laut Schätzungen des Bundesverband Personal Training etwa 8.000 bis 10.000 Menschen, die haupt- oder nebenberuflich als Personal Trainer arbeiten. Zum Vergleich: Den weit verbreiteten Job des Dachdeckers verfolgen in Deutschland etwa 51.000 Menschen.

Preise sind kein Geheimnis

Auch Influencerin Benita hat sich dazu entschlossen, es als freiberuflicher Fitness-Coach zu versuchen. Als ausgebildete Logopädin bestand ihr Haupterwerb bis zur Corona-Krise aus einem Vollzeitjob in einer Logopädie-Praxis, nebenher arbeitete sie bereits in einem Fitnessstudio und sammelte bei Instagram eine Menge Follower. Als die Corona-Pandemie das Land lahmlegte, fasste Benita einen Entschluss: Sie machte eine Trainer-B-Lizenz und qualifizierte sich damit, als Fitness-Coach freiberuflich durchzustarten.

Aus ihren preislichen Konditionen macht sie seither kein Geheimnis:

Beratungsgespräch: 35 Euro

Personal Training: 50-60 Euro (60-80 Min.)

Trainingsplanerstellung (inkl. Beratung): 40 Euro

Gespräch zur Ernährungsoptimierung: 45 Euro

Das ist nicht immer üblich in der Fitness-Branche, denn die Preise schwanken je nach Trainer oder Trainerin stark. So empfiehlt der Bundesverband Personal Training für eine Stunde Personal Training mindestens 95 Euro brutto zu verlangen, um laufende Kosten wie Raummiete, Ausrüstung und so weiter decken zu können. Ist der Trainer oder die Trainerin schon länger im Business, kann er oder sie auch ohne Probleme 150 bis 200 Euro pro Stunde nehmen.

Meist stehen diese Preise aber nicht öffentlich auf den jeweiligen Websites der Trainer oder Trainerinnen. Das hat verschiedene Gründe. Viele wollen keine Kundschaft mit ihren Preisen abschrecken, sprechen eine Kundschaft an, bei denen Geld eher nebensächlich ist oder wollen ein erstes Beratungsgespräch abwarten, um den Aufwand abschätzen zu können.