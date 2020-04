Gehalt: Das verdienen die Deutschen im Durchschnitt

Das Durchschnittseinkommen in Deutschland fällt je nach Bevölkerungsgruppe unterschiedlich aus.

Wie viel verdienen Deutschlands Arbeitnehmer? Statistiken verraten, wie hoch das Durchschnittseinkommen tatsächlich ist. Mit einer bösen Überraschung.

Das Gehalt von Arbeitnehmern in Deutschland könnte unterschiedlicher nicht sein: Während sich die einen trotz Job Monat für Monat am Existenzminimum bewegen, verdienen andere 10.000 Euro im Monat und mehr. Doch wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Deutschland?

Durchschnittliches Einkommen in Deutschland: Das verdienen die Arbeitnehmer

Grundsätzlich ist es schwierig zu bestimmen, wie hoch das Durchschnittseinkommen der Deutschen tatsächlich ist, da sich der Wert ständig ändert und mehrere Studien zu anderen Ergebnissen kommen. So gibt das Statistische Bundesamt beispielsweise an, dass Arbeitnehmer in Vollzeit durchschnittlich ein Gehalt* von 3.771 Euro erwartet (Stand: 2018). Im Rahmen einer Dokumentation des ZDF wurden hingegen 2.990 Euro als durchschnittliches Einkommen genannt - schreibt Karrierebibel.

Durchschnittseinkommen der Deutschen nach Bundesländern

2018 hat Gehalt.de die Durchschnittsgehälter für Ausgelernte und Absolventen ermittelt. Die Werte geben einen Einblick, was Jobeinsteiger ungefähr erwarten könnte. Wer schon länger im Beruf ist, darf entsprechend mit mehr Geld rechnen:

Bundesland Einstiegsgehälter nach der Ausbildung (Bruttojahresgehalt) Einstiegsgehälter nach einem universitären Abschluss (Bruttojahresgehalt) Hessen 33.509 Euro 51.517 Euro Baden-Württemberg 32.704 Euro 50.278 Euro Bayern 31.628 Euro 48.624 Euro Hamburg 31.527 Euro 48.469 Euro Nordrhein-Westfalen 30.071 Euro 46.230 Euro Rheinland-Pfalz 29.227 Euro 44.933 Euro Bremen 28.558 Euro 43.904 Euro Saarland 28.528 Euro 43.859 Euro Berlin 27.809 Euro 42.753 Euro Niedersachsen 27.117 Euro 41.688 Euro Schleswig-Holstein 26.100 Euro 40.126 Euro Thüringen 23.226 Euro 35.708 Euro Sachsen 22.858 Euro 35.141 Euro Brandenburg 22.641 Euro 34.807 Euro Sachsen-Anhalt 22.403 Euro 34.442 Euro Mecklenburg-Vorpommern 21.847 Euro 33.587 Euro

Quelle: gehalt.de (Stand: 2018)

Wichtiger Hinweis: Diese Werte sind keines Falls verbindlich und geben nur ungefähre Gehälter an.

Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen

Frauen und Männer verdienen nach wie vor unterschiedlich viel, denn zwischen ihnen liegt ein Unterschied von rund 600 Euro. So sollen Männer 3.964 Euro erhalten, während Frauen im Schnitt mit 3.330 Euro rechnen können.

Gehalt von Fach- und Führungskräften

Während das Durchschnittsgehalt* aller Arbeitnehmer rund 3.771 Euro beträgt, verdienen Fach- und Führungskräfte im Schnitt deutlich mehr. Wie viel genau und in welchen Branchen, mit welchen Studienfächern, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Gehalt nach der Ausbildung

Erfahren Sie mehr zum Thema Gehalt

Von Andrea Stettner

