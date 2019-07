Wie hoch ist das Einkommen der Deutschen im Durchschnitt?

Wie viel verdienen Deutschlands Arbeitnehmer? Statistiken verraten, wie hoch das Durchschnittseinkommen tatsächlich ist.

Das Gehalt von Arbeitnehmern in Deutschland könnte unterschiedlicher nicht sein: Während sich die einen trotz Job Monat für Monat am Existenzminimum bewegen, verdienen andere 10.000 Euro im Monat und mehr. Doch wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Deutschland?

Durchschnittseinkommen in Deutschland: So viel verdienen Arbeitnehmer

Betrachtet man alle Arbeitnehmer in Deutschland zusammen, sowohl den Vollzeitbeschäftigten, als auch Arbeitnehmer in Teilzeit oder geringfügigen Beschäftigungen, dann liegt das Durchschnittsgehalt laut Statista bei rund 2.860 Euro brutto im Monat (Stand: 2017). Nach allen Abzügen liegt das durchschnittliche Nettogehalt bei rund 1.890 Euro monatlich.

Wer Vollzeit arbeitet (in den meisten Betrieben ist eine 35 bis 40 Stunden Woche gängig), der kommt im Durchschnitt auf 3.770 Euro brutto im Monat.

Das Durchschnittseinkommen der Deutschen im Überblick:

Einkommensart pro Monat Durchschnittliches Bruttogehalt aller Arbeitnehmer ca. 2.860 Euro Durchschnittliches Nettogehalt aller Arbeitnehmer ca. 1.890 Euro Durchschnittliches Bruttogehalt von Arbeitnehmern in Vollzeit ca. 3.770 Euro Durchschnittliches Bruttogehalt von Männern in Vollzeit ca. 3.960 Euro Durchschnittliches Bruttogehalt von Frauen in Vollzeit ca. 3.330 Euro Quelle: Statista (Stand: 2017)

Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen beträgt 21 Prozent

Frauen und Männer verdienen nach wie vor unterschiedlich viel - und das nicht zu knapp. So beträgt die Gender Pay Gap in Deutschland, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, im Jahr 2017 immerhin 21 Prozent. Männer, die in Vollzeit arbeiten, verdienen im Durchschnitt 3.960 Euro pro Monat (brutto) während vollzeitarbeitende Frauen sich mit lediglich 3.330 Euro begnügen müssen.

Allerdings handelt es sich hier um den unbereinigten Gender Pay Gap. Der Großteil dieser Differenz könne laut Statistischen Bundesamt etwa mit der unterschiedlichen Berufs- und Branchenwahl von Männern und Frauen erklärt werden. Auch würden Frauen oft weniger arbeiten als Männer (Teilzeit oder Minijobs). Mit solchen strukturellen Unterschieden können rund Zweidrittel des Gender Pay Gaps erklärt werden. Etwa ein Drittel entspricht dann dem bereinigten Gender Pay Gap.

Die bestbezahlten Berufe Deutschlands

Wie viel Arbeitnehmer in Deutschland wirklich verdienen, hängt vor allem von ihrem Beruf ab. Hier gibt es Top- und Flop-Berufe.

Gehalt von Fach- und Führungskräften

Während das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer rund 2.860 Euro beträgt, verdienen Fach- und Führungskräfte im Schnitt deutlich mehr. Wie viel genau und in welchen Branchen, mit welchen Studienfächern, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Gehalt nach der Ausbildung

Mehr zum Thema Gehalt

Von Andrea Stettner

