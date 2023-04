Großer Gehaltscheck: Das sind die drei bestbezahlten Berufe in Deutschland

Hätten Sie es gewusst?

Manche Berufe werden besser bezahlt als andere, das ist kein Geheimnis. Doch welche spielen ganz vorne mit? Diese drei Jobs in Deutschland versprechen aktuell das beste Gehalt.

Stuttgart - „Was verdienst du?“ Diese Frage ist für viele noch immer ein Tabuthema. Und das, obwohl Gehaltsportale mittlerweile einen guten Einblick geben, wie hoch die Verdienste in den unterschiedlichen Branchen und bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausfallen. Trotzdem weiß jede zweite Person in Deutschland nicht, was ihr Partner oder ihre Partnerin verdient.

Mehr Transparenz in Sachen Gehalt liefert auch das Vergleichsportal kununu. In einem großen Gehaltscheck 2023 hat die Plattform anhand von über 500.000 Gehaltsangaben analysiert, wie viel Arbeitnehmer in Deutschland wirklich verdienen. Die Zahlen hierzu stammen alle aus Angaben von Arbeitnehmern aus den Jahren 2021 und 2022 und bieten daher einen aktuellen Einblick in die Verdienstverhältnisse in Deutschland. Bei der Auswertung wurden zudem nur Vollzeitverdienste berücksichtigt. Die durchschnittlichen Brutto­-Jahresgehälter des Gehaltschecks lassen staunen – vor allem die auf den ersten drei Plätzen.

Gehaltsanalyse: Ranking zeigt Berufe mit Top-Gehältern

Bei der Entscheidung für einen Beruf spielt neben Neigungen und Fähigkeiten meist auch das Gehalt eine große Rolle. Nur wenige wissen jedoch nach der Schule oder der Ausbildung beziehungsweise dem Studium, was genau sie beruflich machen möchten. Oder ob sie beim erlernten Beruf bleiben. Nicht umsonst gibt es auch viele Quereinsteigerjobs, die richtig gut bezahlt sind. Wer sich aktuell noch unsicher ist und nach einem extrem gut bezahlten Job sucht, sollte sich in den Top 40 der bestbezahlten Berufe in Deutschland umsehen.

Das Ranking von kununu betrachtet allerdings nur bestimmte Berufe. Ausgeschlossen von der Analyse wurden:

Jobs mit leitender Funktion oder Führungsposition, zum Beispiel Chefarzt

Zu generische Berufsbezeichnungen, zum Beispiel Partner

Jobs, zu denen weniger als 200 Gehaltsangaben vorlagen

Digitalisierung, Globalisierung und Co. haben viele neue Berufe mit hohen Gehältern hervorgebracht. Einige Jobs könnte es hingegen bald nicht mehr geben. Die Top 3 im Ranking werden aber sicherlich auch in Zukunft noch erhalten bleiben. Ganz nach vorne haben es Medical Advisor, Anwalt und Pilot geschafft.

Über 80.000 Euro Jahresgehalt: In diesen Berufen verdient man in Deutschland am besten

Mit einem Durchschnittsgehalt von 86.300 Euro jährlich belegt der Medical Advisor Platz eins im Ranking. Der Medical Advisor ist ein medizinisch wissenschaftlicher Experte für ein Medikament oder Therapiegebiet eines Unternehmens. Er fungiert als Ansprechpartner für Mediziner und Apotheker und bildet zudem die Schnittstelle zwischen Pharmaunternehmen und Krankenhäusern. Dass in der Pharmaindustrie und in der Medizin ein gutes Gehalt verdient ist, wissen die meisten. Schließlich zählt auch der Arztberuf zu den besser bezahlten Jobs für Berufseinsteiger ohne Erfahrung.

Auch das Mindestgehalt ist beachtlich: Laut Angaben auf kununu liegt dieses bei 62.000 Euro im Jahr. Wie das Portal zeigt, gibt es auch viel Luft nach oben. Bis zu 137.100 Euro im Jahr kann ein Medical Advisor in Deutschland verdienen. Zu den Arbeitgebern mit Top-Gehältern für Medical Advisor gehören zum Beispiel Roche, HEXAL AG, Boehringer Ingelheim und AstraZeneca GmbH. Besonders familienfreundlich sind hingegen diese zehn Unternehmen in Deutschland.

Auf Platz zwei des Rankings folgt der Beruf des Anwalts. Mit 83.200 Euro im Jahr gehört dieser Job definitiv zu den am besten bezahlten. Auch hier ist die Gehaltsspanne extrem. Während sich das Mindestgehalt laut Analyse auf 37.800 Euro im Jahr beläuft, können für Anwälte, die Karriere machen, auch bis zu 146.400 Euro möglich sein. Einstiegsgehälter für Anwälte in Deutschland mit weniger als 3 Jahren Berufserfahrung liegen zwischen 37.800 Euro und 59.520 Euro.

Das sind die Top 3 Durchschnittsgehälter in Deutschland (Stand: 24. Februar 2023):

Beruf Durchschnittliches Jahresgehalt Gehaltszufriedenheit Medical Advisor 86.300 Euro 78 Prozent Anwalt 83.200 Euro 72 Prozent Pilot 82.300 Euro 56 Prozent

(Quelle: kununu.com)

Mit nur 900 Euro Unterschied folgt der Beruf des Piloten auf Platz drei. Im Durchschnitt verdienen Piloten in Deutschland 82.300 Euro, so kununu. Je nach Erfahrung und Branche ist auch hier die Gehaltsspanne entsprechend groß: Zwischen 28.500 Euro und 159.100 Euro sind möglich. Überraschend ist hier jedoch die vergleichsweise geringe Gehaltszufriedenheit. Diese liegt bei 56 Prozent, während sie beim Medical Advisor bei 78 Prozent sowie bei Anwälten bei 72 Prozent liegt. Eine Umfrage hat herausgefunden, mit welchem Gehalt Deutsche zufrieden sind.

