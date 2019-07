Das haben Sie noch nicht über Sternzeichen gewusst: Manche können Milliardäre werden

Wie wird man Milliardär und welche Voraussetzungen braucht man dafür? Tatsächlich haben sie eines gemeinsam, was Sie bislang bestimmt nicht auf dem Schirm hatten.

Der Sternenhimmel fasziniert uns damals wie heute. Schon früh entdeckten die Menschen, dass die Gestirne am Himmel einem bestimmten Verlauf folgen. Besonders der Mond und die Sonne standen im Mittelpunkt und waren den Menschen Orientierungshilfen. So auch bei den Jahreszeiten. Je nachdem, wann man geboren wurde, stand die Sonne in einem anderen Tierkreiszeichen. Unseren zwölf Sternzeichen werden typische Eigenschaften, Charaktere und Verhalten nachgesagt.

Waagen haben die besten Aussichten, einmal sehr reich zu werden, sagen die "Forbes 100" von Adzuna. 14 der 92 reichsten Menschen dieser Welt haben dieses Sternzeichen. Fast ebenso gute Chancen haben die Stiere. Die Skorpione haben zwar insgesamt mehr Vermögen als die Löwen, doch die Löwen sind mit neun Milliardären häufiger vertreten als die Skorpione (sieben Personen). Tatsächlich verdient der einzelne Skorpion im Durchschnitt sogar am meisten: 36,6 Milliarden Euro. Die Waagen landen mit ihrem durchschnittlichen Verdienst von 20,2 Milliarden sogar auf dem drittletzten Platz. Anscheinend haben unter den Waagen einzelne wenige sehr viel mehr Geld als die anderen Waagen, woraus sich der niedrige Durchschnittswert ergibt.

In beiden Tabellen schlecht schneiden jedoch die im Winter geborenen Schützen ab: Unter den 92 reichsten Milliardären der Welt ist nur ein Schütze, der im Durchschnitt auch "nur" 3,7 Milliarden Euro verdient. Auch der Krebs hat keine guten Karten: Die acht Krebse besitzen insgesamt 130,61 Milliarden Euro und verdienen im Durchschnitt 16,3 Milliarden, was sie in beiden Listen auf den vorletzten Platz schiebt. Ganz gut macht sich der frühlingshafte Widder mit 205,48 Milliarden insgesamt und 34,2 Milliarden im Durchschnitt auf den Plätzen 5 und 3. Der Wassermann ist mit zwei sechsten Plätzen immer noch gerade so über dem Durchschnitt.

Gesamtvermögen insgesamt pro Sternzeichen

Waage (14 Personen, 282,74 Mrd. Euro) Stier (13 Personen, 165,23 Mrd. Euro) Skorpion (7 Personen, 256,43 Mrd. Euro) Löwe (9 Personen, 244,90 Mrd. Euro) Widder (6 Personen, 205,48 Mrd. Euro) Wassermann (8 Personen, 203,37 Mrd. Euro) Jungfrau (7 Personen, 198,18 Mrd. Euro) Fische (7 Personen, 172,24 Mrd. Euro) Steinbock (5 Personen, 171,69 Mrd. Euro) Zwillinge (7 Personen, 156,29 Mrd. Euro) Krebs (8 Personen, 130,61 Mrd. Euro) Schütze (1 Person, die 3,72 Mrd. Euro besitzt)

Vermögen der Sternzeichen im Durchschnitt

Sternzeichen Vermögen im Durchschnitt Skorpion 36,6 Mrd. Euro Steinbock 34,3 Mrd. Euro Widder 34,2 Mrd. Euro Jungfrau 28,3 Mrd. Euro Löwe 27,2 Mrd. Euro Wassermann 25,4 Mrd. Euro Fische 24,6 Mrd. Euro Zwillinge 22,3 Mrd. Euro Stier 20,4 Mrd. Euro Waage 20,2 Mrd. Euro Krebs 16,3 Mrd. Euro Schütze 3,7 Mrd. Euro

