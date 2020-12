Harter Lockdown: Gibt es jetzt Corona-Urlaub für Eltern?

Nach dem Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern soll es Eltern ermöglicht werden, zusätzlichen bezahlten Urlaub zu nehmen. Kommt jetzt der Corona-Urlaub?

Ab Mittwoch, den 16. Dezember, befindet sich Deutschland wieder im „harten Lockdown“. Bund und Länder haben sich am Sonntag auf massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt, nachdem sich die Infektionslage mit Covid-19* nahezu im gesamten Bundesgebiet dramatisch zugespitzt hatte. Das heißt auch, das Kitas und Schulen dicht machen, in vielen Bundesländern sogar schon ab dem heutigen Montag.

Zwar soll es teilweise Notbetreuungen geben doch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder appellierte an die betroffenen Eltern, das Angebot nur in Anspruch zu nehmen, „wenn es gar nicht anders zu organisieren ist“. Das heißt für viele: Homeoffice mit Kindern oder Urlaub nehmen. Doch am Ende des Jahres sind die Urlaubstage meist verbraucht. Was also tun?

Lesen Sie auch: Corona: Was passiert mit meinen Urlaubstagen, wenn ich während des Urlaubs in Quarantäne muss?

Bund-Länder Beschluss zum Lockdown: „Zusätzliche Möglichkeiten für bezahlten Urlaub“

Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr sieht der Bund-Länder-Beschluss diesmal Erleichterungen für Familien vor: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.“ Heißt das, Eltern erhalten bald Corona-Urlaub – zusätzlich zum Jahresurlaub? Oder appelliert die Politik lediglich an die Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern entgegen zu kommen?

Lesen Sie auch: Coronavirus: Schule/Kindergarten geschlossen - Das können berufstätige Eltern nun tun.

Corona-Urlaub für Eltern? Das plant die Bundesregierung

Ein Bericht der Deutschen Presse-Agentur nährt zumindest die Hoffnung vieler vom Krisenjahr gebeutelter Eltern. So soll Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits an Regelungen für zusätzlichen Urlaub für die betroffene Eltern arbeiten. Details würden bis Montag besprochen werden, heißt es im Bericht.

So sehr sich betroffene Eltern über ein paar Tage Extra-Urlaub freuen würde – den Handel stellt die Aussicht auf Corona-Urlaub für seine Mitarbeiter vor zusätzliche Probleme. In Supermärkten & Co. würde es schlicht an Personal fehlen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, mahnt deshalb im Interview mit der Welt: „Wir brauchen eine Not-Betreuung für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten, die ja zur kritischen Infrastruktur für die Versorgung der Bevölkerung gehören.“

Eltern haben Anspruch auf Entschädigungszahlung bei Verdienstausfall

Doch egal, wie die Regelung um den Corona-Urlaub ausfallen wird: Wer aufgrund von Kita- und Schulschließungen nicht arbeiten kann, hat einen Anspruch auf Entschädigung bei Verdienstausfall. Dies sieht das Infektionsschutzgesetz vor. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr war diese Regelung getroffen worden. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zum Thema: Corona: Muss ich in Quarantäne arbeiten – oder werde ich von der Arbeit freigestellt?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.