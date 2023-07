Im Homeoffice gestürzt? Was Beschäftigte wissen sollten und wann die Versicherung zahlt

Von: Anne Hund

Teilen

Manche Unglücke passieren auf dem Weg ins Büro. Doch was gilt eigentlich, wenn Beschäftigte bei der Heimarbeit einen Unfall erleiden?

Mobiles Arbeiten ist inzwischen in vielen Berufen möglich. Woran man vielleicht als Letztes denken mag: Dass man zum Beispiel daheim stürzt, während man im Homeoffice arbeitet. Gilt so etwas als Arbeitsunfall – ähnlich wie im Büro? Die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer erklärt es: Wer als Angestellter vor Ort im Unternehmen arbeitet, ist automatisch gesetzlich unfallversichert. Komplizierter sei die Lage, wenn es zu einem Unfall im Homeoffice kommt, wo berufliche und private Tätigkeiten „oftmals fließend ineinander übergehen“, wie es in der Mitteilung heißt. Die gute Nachricht: „Mittlerweile können auch der Gang zur Toilette oder zu einer Mahlzeit sowie die Begleitung der Kinder in Schule oder Kindergarten gesetzlich unfallversichert sein. Entscheidend ist ein konkreter Zusammenhang zur betrieblichen Arbeit oder dem Weg dorthin.“

Arbeitsunfall im Homeoffice – derselbe Versicherungsschutz wie im Büro?

Generell gelten Unfälle, die sich im Zusammenhang mit einer versicherten betrieblichen Tätigkeit ereignen, als Arbeitsunfälle, wie die Rechtsanwaltskammer weiter mitteilt. „Seit Juni 2021 genießen laut Sozialgesetzbuch ausdrücklich auch Arbeitnehmer, die ‚im Haushalt oder an einem anderen Ort‘ – also neben dem Homeoffice beispielsweise im Hotel oder Zugabteil – arbeiten, denselben gesetzlichen Versicherungsschutz wie im Betrieb.“ Voraussetzung sei, dass die ausgeübte Tätigkeit auch vor Ort im Unternehmen versichert wäre.

Im Homeoffice gestürzt? In vielen Fällen kann man die gesetzliche Unfallversicherung in Anspruch nehmen. © Andrey Popov/Imago

Auch der Weg ins Homeoffice ist versichert

Der Versicherungsschutz im Homeoffice schließt den Experten zufolge alle Wege ein, die mit der Arbeit zu tun haben. „Dies ist beispielsweise wichtig, wenn der Scanner oder Drucker im Nebenzimmer steht.“ Ebenso sei der erste Gang vom Bett oder Frühstückstisch an den Arbeitsplatz ein Betriebsweg: „Wer also zum Arbeiten an den Computer will und dabei auf der Treppe in ein anderes Stockwerk stürzt, ist gesetzlich unfallversichert. Es kommt maßgeblich darauf an, dass die Handlung unmittelbar den Unternehmensinteressen dient“, so die Rechtsanwaltskammer.

Begleitung zur Kita ist versichert

Durch die Gesetzesänderung von 2021 deckt die Unfallversicherung demnach auch Wege im eigenen Haushalt ab, um beispielsweise ein Getränk zu holen oder um auf die Toilette zu gehen. Die Nahrungsaufnahme und der Toilettenbesuch selbst sind laut der Rechtsanwaltskammer hingegen nicht versichert.

Auch Unterbrechungen der Arbeitszeit, wie beispielsweise für die Annahme einer privaten Postsendung, seien vom Versicherungsschutz ausgenommen. Dafür leistet die Versicherung aber, wenn Eltern ihre Kinder vom Homeoffice aus in die Schule oder den Kindergarten bringen und dabei verunfallen.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Unfälle im Homeoffice melden und dokumentieren

Kommt es im Homeoffice tatsächlich zu einem Unfall, muss der Arbeitgeber sofort informiert werden – am besten schriftlich, wie es in der Mitteilung heißt. Falls möglich, sollten auch der Unfall beschrieben, Fotos gemacht und etwaige Zeugen genannt werden. Beim behandelnden Arzt müssen betroffene Arbeitnehmer angeben, dass es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt hat.