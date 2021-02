Vorsicht, Gesundheitsgefahr: Bundesamt warnt vor Homeoffice im Keller

Laut Medienberichten warnt das Bundesamt für Strahlenschutz vor Homeoffice im Keller: Wer im Untergeschoss arbeitet, setzt sich vermehrt dem Edelgas Radon aus.

Spätestens seit Einführung der Homeoffice-Pflicht* zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen arbeiten Millionen Deutsche im Homeoffice. So mancher hat dabei seinen Arbeitsplatz in den Keller verlegt. Abgeschirmt von nervigem Baustellen- oder Verkehrslärm arbeitet es sich dort am ruhigsten. Doch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hält dies für keine gute Idee.

Radon im Keller: Wer dort im Homeoffice arbeitet, setzt sich auf Dauer Krebsgefahr aus

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, warnt die Behörde eindringlich vor den gesundheitlichen Gefahren, die ein dauerhafter Arbeitsplatz im Keller mit sich bringen könnte. „In Kellerräumen werden mitunter Radon-Konzentrationen erreicht, die auf Dauer gesundheitsgefährdend sind“, sagt Bernd Hoffmann, Leiter des Fachgebiets Radon im BfS. Radon gehört zu den Edelgasen und wird beim Zerfall von Uran im Boden freigesetzt. In den Keller gelangt Radon durch schlecht abgedichteten Untergrund, durch Risse oder Rohrzugänge, und sammelt sich dort an. Die Folgen können gravierend sein, denn Radon gilt als krebserregend.

„Radon ist neben dem Rauchen eine der wichtigsten Ursachen für Lungenkrebs in Deutschland“, so Hoffmann. Unter Nichtrauchern gelte Radon vermutlich sogar als die dominierende Ursache. Rund 2.000 Todesfälle sollen hierzulande auf das radioaktive Gas zurückgehen, heißt es von der Behörde.

+ Wer zuhause arbeitet, sollte sein Homeoffice in die oberen Räume des Hauses verlegen. Im Keller ist die Strahlenbelastung oft zu hoch. © Uwe Anspach/dpa

Homeoffice im Keller: Strahlenbelastung zuvor prüfen

Das Bundesamt für Strahlenschutz rät deshalb jedem, der sein Homeoffice im Keller einrichten will, zuvor die Radonbelastung zu überprüfen. Dies funktioniert am schnellsten mit einem elektronischen Messgerät, das sofort den aktuellen Wert liefert. Kostenpunkt: Etwa 150 Euro aufwärts. Mit einer solchen Messung erhält man einen ersten Anhaltspunkt, der Wert kann jedoch stark schwanken. Der Jahresdurchschnitt sollte 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten, so das Bundesamt.

Wer dennoch auf Homeoffice im Keller nicht verzichten mag, der kann sich mit ein paar Tricks behelfen: So lassen sich Rohrzugänge und Risse abdichten, oder das Gas mit einer kleine Lüftungsanlage absaugen. Fenster auf und lüften reiche laut Bundesamt jedoch nicht aus. (as)*Merkur.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Uwe Anspach/dpa