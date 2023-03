Wie intelligent sind Sie? Drei kurze Fragen bringen erste Erkenntnisse

Von: Carina Blumenroth

Testen Sie Ihren IQ mit dem kürzesten IQ-Test für Erwachsene und Kinder. Sie müssen nur drei Fragen beantworten – 80 Prozent aller Menschen scheitern daran.

Sie mögen knifflige Aufgaben und testen gerne Ihr Wissen? Dann ist vielleicht der kürzeste IQ-Test der Welt etwas für Sie. Entwickelt wurde der Test von Shane Frederick. Sie müssen nur drei Fragen beantworten, aber daran scheitern rund 80 Prozent der Menschen. Testen Sie vielleicht gemeinsam mit Freundinnen und Freunden oder der Familie Ihr Wissen mit dem Cognitive Reflection Test (CRT).

In einem See gibt es Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Anzahl der Blätter. Wenn es 48 Tage dauert, damit die Seerosenblätter den gesamten See bedecken, wie lange dauert es, bis die Blätter die Hälfte des Sees bedecken?

Wie setzen sich die Kosten bei der ersten Frage zusammen? Wenn der Schläger einen Euro mehr kosten soll als der Ball, was ist dann die Lösung?

Auch bei Frage zwei lassen sich viele in die falsche Richtung führen. Fünf Maschinen produzieren in fünf Minuten fünf Dinge. Wenn man hundert Maschinen hat und hundert Dinge haben möchte, wie viel Zeit vergeht dann?

Wie viele Seerosen braucht man, bis der See halb bedeckt ist? Lesen Sie die Frage richtig.

Antwort: 47 Tage (Viele antworten 24).



Nach 48 Tagen ist der See komplett bedeckt. Jeden Tag verdoppelt sich die Menge der Seerosen. Wenn also nach 48 Tagen der See komplett bedeckt ist und man wissen will, wann der See halb bedeckt ist, dann ist die Lösung, dass man dafür einen Tag weniger, also 47 Tage braucht.