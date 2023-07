Wie schlau sind Sie? Zehn Fragen, die Ihre Intelligenz verraten

Von: Yannik Lurz

Wie schlau sind Sie? In nur zehn Fragen finden Sie heraus, ob Ihr IQ überdurchschnittlich, Mittelmaß oder gar unterdurchschnittlich ist.

Der, die, das; wer, wie, was; wieso, weshalb, warum? Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen – wenn Sie möchten. Diese zehn Quizfragen stammen so oder so ähnlich aus herkömmlichen IQ-Tests. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Freunden und Familie. Und wer weiß: Vielleicht lernen Sie ja sogar noch etwas?

Woran erkennt man schlaue Menschen?

IQ-Tests beim Psychologen dauern etwa 90 Minuten. Schnellere und kostenlose Alternativen gibt es online. © Sergey Nivens/IMAGO

Bevor Sie sich dem Intelligenztest widmen, werfen Sie einen Blick auf klassische Anzeichen von Klugheit – vielleicht erkennen Sie sich sogar ja wieder. In einem anderen Artikel haben wir drei Merkmale, an denen Sie Menschen mit einem hohen IQ erkennen, zusammengetragen:

Anpassungsfähigkeit

Aufgeschlossenheit

schwarzer Humor

Intelligente Menschen passen sich gut an. Wer also in der Lage ist, geänderte Umstände in seinen oder ihren Lebensalltag zu integrieren, hat vielleicht auch einen höheren Intelligenzquotienten.

Außerdem zeigen sich schlaue Personen oftmals aufgeschlossen gegenüber neuen Situationen und Ansichten. Das bedeutet, sie können die eigene Meinung auch mal ändern – wenn die Argumente der Gegenmeinung sie denn überzeugen. Irgendwie passt das auch zur Anpassungsfähigkeit: Die eigene Überzeugung wird an die neue Sachlage angepasst und die Meinung geändert.

Last but not least: schwarzer Humor. Sich über sonst eher ernste Themen wie den Tod oder Krankheit zu amüsieren, zeugt von Intelligenz.

Wie schlau sind Sie? Beantworten Sie zehn Fragen

Die Fragen in IQ-Tests ähneln sich. Unser Intelligenztest enthält zehn Fragen, die Ihre Intelligenz vergleichbar machen: sind Sie schlauer als der Durchschnitt? Probieren Sie es doch einfach mal aus!

IQ-Test: So können Sie sich verbessern

Üben, üben, üben! Wenn Sie mal ein Gespür für die Fragen bekommen, werden auch die Ergebnisse besser. Denn wie heißt es so schön? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.