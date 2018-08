An dieser einen Frage scheitern 199 von 200 Bewerbern

Bewerber wissen, dass sie sich kluge Antworten zurechtlegen müssen: warum sie den Job wollen, welche Stärken und Schwächen sie haben. Es gibt aber eine Frage, auf die sie niemand vorbereitet hat.

Tagelang bereiten sich Bewerber auf ein Vorstellungsgespräch vor: Sie klicken sich auf der Webseite durch, googeln aktuelle Meldungen über die Firma und notieren sich intelligente Antworten auf die Standardfragen "Ihre Motivation?", "Ihre Stärken?", "Ihre Schwächen?". Worauf diese Job-Kandidaten niemand vorbereitet, sind Aufgaben wie die gleich folgende.

Diese Bewerbungsfrage hat es in sich

Das Wirtschafts-Newsportal Business Insider zitiert sie aus Jim Ballards Buch "Mind Like Water: Keeping Your Balance in a Chaotic World." 199 von 200 Bewerbern einer amerikanischen Firma sollen an der Aufgabe gescheitert sein. Wir zitieren:

"Sie fahren mit dem Auto durch eine stürmische Nacht. Sie kommen an einer Bushaltestelle vorbei und sehen, dass dort drei Menschen warten:

1. Eine alte Dame, die kurz davor ist zu sterben.

2. Ein alter Freund, der einmal Ihr Leben gerettet hat.

3. Der perfekte Mann/die perfekte Frau Ihrer Träume.

Sie wissen, dass Sie in Ihrem Auto nur eine weitere Person mitnehmen können. Wenn Sie die alte Dame wählen, könnten Sie ein Leben retten. Wenn Sie Ihren alten Freund mitnehmen, der einmal Ihr Leben gerettet hat, ist das die perfekte Gelegenheit sich bei ihm zu bedanken. In beiden Fällen jedoch würden Sie wahrscheinlich nie wieder auf Ihre große Liebe treffen."

Der Business Insider schreibt, die meisten Bewerber hätten sich laut Ballard für eine der drei Antwortmöglichkeiten entschieden. Das sei erwartbar gewesen, weil wir uns gedanklich nur auf das konzentrierten, was wir gerade gehört haben: die Frage, wer in unser Auto einsteigen darf. Anderes blendeten wir aus.

Lediglich einer der 200 Kandidaten habe richtig geantwortet, indem er das Offensichtliche - A, B oder C - beiseite schob. Er antwortete: "Ich würde meinem Freund die Autoschlüssel geben, damit er die alte Dame ins Krankenhaus fahren kann. Dann würde ich zusammen mit der Frau meiner Träume auf den Bus warten."

Heißt also zusammengefasst: Im nächsten Bewerbungsgespräch steuern Sie Ihre Aufmerksamkeit - und blenden Offensichtliches aus.

Das ist die vielleicht gemeinste Bewerbungsfrage

