Kommunikation im Job: Diese vier Skills sollte jeder beherrschen

Egal ob Chefs, Kollegen oder Kunden: Wer gut kommuniziert, überzeugt andere. Dabei spielen vor allem vier Fähigkeiten eine wichtige Rolle, die jeder lernen kann.

Gute Kommunikation ist im Job extrem wichtig, damit alles wie geschmiert läuft. Wer klug argumentiert und eloquent ist, überzeugt Chefs, Kollegen und vor allem die Kunden von seiner Kompetenz. Dabei kommt es aber nicht nur auf den Inhalt des Gesagten an, sondern auch auf die Art und Weise, wie man sich seinem Gegenüber präsentiert und wie man sich ihm gegenüber verhält.

Kommunikation: Vier Fähigkeiten sind wichtig

Weil Kommunikation ein wichtiger Punkt für Firmen ist, um Projekte erfolgreich abzuschließen, achten viele Vorgesetzte darauf, kommunikationsstarke Mitarbeiter einzustellen. Um bei der Jobsuche also erfolgreich zu sein, sollte jeder die grundlegenden Skills in Sachen Kommunikation beherrschen. Dabei kommt es vor allem auf vier Fähigkeiten an, wie das Karriere-Portal Careerbuilder schreibt:

1. Hervorragende Sprecher-Qualitäten

Wer gut kommunizieren will, muss natürlich in erster Linie gut sprechen können, sei es im eins gegen eins oder vor einem größeren Publikum. Dabei geht es vor allem darum,

sich gut zu artikulieren,

richtig zu betonen,

in einer angemessenen Lautstärke zu sprechen, sowie das ganze

mit einer ausdrucksstarken Mimik und Gestik zu unterstreichen.

Um sich hier zu verbessern, können Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten z u Hause trainieren - sei es vor dem Spiegel oder dem Haustier. Besonders Außendienstmitarbeiter und Menschen, die viele Vorträge halten, können davon profitieren. Auch am Telefon machen gute Sprech-Skills Eindruck.

2. Gute Telefon-Skills

Da man beim Telefonieren seinem Gegenüber samt Mimik nicht sieht, muss hier einmal mehr auf Stimme und Intonation geachtet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Um das zu trainieren, sollten Sie so viel wie möglich telefonieren, statt Mails zu schreiben. Außerdem lässt sich so vieles schneller und einfacher klären.

Lesen Sie auch: Diese fünf Soft Skills sind im Job gefragt.

3. Aktives zuhören

Nicht nur sprechen will gelernt sein - auch das Zuhören. Wer gut zuhören kann, erledigt seine Aufgaben schneller und kann sich auch später noch auf das Gesagte beziehen. Wenn Sie etwas nicht ganz verstanden haben, fragen Sie lieber noch einmal nach.

Und auch auf die Zwischentöne achten, hilft ungemein. Ihr Chef wird es Ihnen nämlich nicht immer direkt sagen, wenn ihn etwas stört. Wer auf den Subtext hört, erspart sich so Ärger.

4. Außerordentliche schriftliche Ausdrucksweise

Schreiben muss man wohl in jedem Job, sei es E-Mails, Berichte oder Protokolle. Doch gerade Redaktions- oder PR-Mitarbeiter können schon in Ihrer Bewerbung zeigen, was in Ihnen steckt. Achten Sie besonders auf

fehlerfreie Texte,

einen angemessenen Tonfall,

die richtige Ansprache Ihrer Zielgruppe sowie

einen guten sprachlichen Stil.

Auch hier gilt: Eine gute schriftliche Kommunikation kann jeder üben und durch Fortbildungen verbessern.

Von Andrea Stettner