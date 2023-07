Wann Ihr Chef die Krankmeldung ablehnen kann

Vorsicht beim Attest

Üblicherweise reicht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, um sich krankschreiben zu lassen. Doch Arbeitgeber können das ärztliche Attest auch ablehnen.

Klar: Krank werden wir alle mal. Wenn Ihr Arbeitsvertrag keine konkrete Regelung für den Krankheitsfall vorschreibt, dann greift das Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5). Demnach muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage dauert. Nach der ordnungsgemäßen Krankmeldung dürfen sich Angestellte während der jeweiligen Freistellungsperiode zuhause erholen, ohne auf ihr Gehalt verzichten zu müssen. Tatsächlich hat der Arbeitgeber jedoch das Recht, die Krankschreibung abzulehnen. Selbst ein vom Arzt ausgestelltes Attest kann dann zurückgewiesen werden.

„Blaumachen“ ist ein triftiger Kündigungsgrund

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bestätigt, dass eine Person aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht dazu in der Lage ist, ihre Arbeit zu verrichten und daher arbeitsunfähig ist. Sie dient als beweiskräftiger Nachweis für den Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter tatsächlich krank ist und eine angemessene Zeit zur Genesung benötigt. Besteht allerdings der Verdacht, dass der angeblich Arbeitsunfähige gesund ist und einfach „blaumacht“, dann kann der Vorgesetzte entsprechende Schritte ergreifen. Da sich der Arbeitnehmer in diesem Fall die Lohnfortzahlung erschleicht, handelt es sich juristisch gesehen um Betrug: Der Vorgesetzte wird wissentlich über die Arbeitsunfähigkeit getäuscht. Deshalb droht dem Mitarbeiter nicht nur eine Abmahnung, sondern nach § 626 BGB die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

+ Wer auffällig oft krank ist, sorgt beim Vorgesetzten möglicherweise für Misstrauen. © xviorelkurnosovx/Pond5/Imago

In diesen Fällen kann der Arbeitgeber die Krankmeldung anzweifeln

Vorgesetzte müssen ernsthafte und objektiv begründete Zweifel an der Krankschreibung haben. Der AU kommt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ein hoher Beweiswert zu. Zu den verschiedenen Situationen, in denen der Arbeitgeber die AU anzweifeln kann, gehört beispielsweise die Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit. Wurde der Mitarbeiter mehr als drei Tage rückwirkend krankgeschrieben, dann können Arbeitgeber durchaus nachforschen.

Ein weiteres mögliches Szenario wäre, dass der Mitarbeiter nach einer Auseinandersetzung oder einer Urlaubssperre ankündigt, krank zu feiern. Verdächtig ist es auch, wenn sich der Arbeitnehmer ständig kurz vor und nach dem Urlaub krankmeldet. Das lässt leicht Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Attests aufkommen.

Darüber hinaus werden Arbeitgeber misstrauisch, wenn beim Arzttermin gar keine Untersuchung stattgefunden hat. Das können sie durch Zeugen oder den Arbeitnehmer selbst in Erfahrung bringen. Zu guter Letzt können Arbeitgeber die AU infrage stellen, wenn der Angestellte Tätigkeiten ausübt, denen Kranke üblicherweise nicht nachgehen können. Beispielsweise durfte einem Arbeitnehmer gekündigt werden, da er sich trotz Krankschreibung nachts als DJ betätigte (ArbG Köln, Urteil vom 12.02.2014).

So können Vorgesetzte ihren Verdacht begründen

Arbeitgeber müssen stichhaltige Beweise vorlegen, um Krankmacher zu enttarnen. Ein Arzt wird vermutlich nicht zugeben, dass er eine Gefälligkeitsbescheinigung ausstellte. Deshalb müssen sich Vorgesetzte selbst damit abmühen, Indizien zu sammeln. Besteht der Verdacht, dass der Mitarbeiter gar nicht krank ist, dann kann der Medizinische Dienst (MD) eingeschaltet werden. Dabei handelt es sich um den neutralen sowie unabhängigen Beratungs- und Begutachtungsdienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Dieser fertigt eine gutachtliche Stellungnahme zum tatsächlichen Gesundheitszustand des Arbeitnehmers an. Dafür befragt der MD unter anderem den behandelnden Arzt oder lädt den Mitarbeiter zur Begutachtung ein.

In manchen Fällen lehnen die Krankenkassen den Auftrag ab, in anderen sind sie dagegen zum Erstellen des Gutachtens verpflichtet. Das trifft beispielsweise zu, wenn der Arbeitnehmer meist zu Beginn oder Ende der Arbeitswoche krank ist oder auffällig oft ausfällt. Das Ergebnis der Untersuchung wird an die Krankenkasse des Arbeitnehmers übermittelt, die wiederum den Arbeitgeber mitteilt, ob eine Arbeitsunfähigkeit besteht.

Alternativ kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter zum Betriebsarzt schicken. Allerdings haben Arbeitnehmer das Recht, die Untersuchung zu verweigern.

Ist Informationsbeschaffung durch heimliches Bespitzeln erlaubt?

Manche Chefs betätigen sich als Hobby-Spione und blicken sich beispielsweise in den sozialen Medien nach verdächtigen Aktivitäten des Mitarbeiters um. Rechtlich gesehen spricht nichts dagegen, dass Arbeitgeber im Netz nach Beweisen suchen. Dabei dürfen sie allerdings nicht die Privatsphäre des Arbeitnehmers verletzen. Das heißt konkret, dass Arbeitnehmer in kein Privatgrundstück eindringen oder Videokameras installieren dürfen. Im persönlichen Gespräch müssen Mitarbeiter außerdem keine Auskünfte über ihren Gesundheitszustand geben.

Dagegen steht es Vorgesetzten zu, einen Detektiv einzuschalten. Laut dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg ist das jedoch nur erlaubt, wenn ein begründeter Verdacht herrscht, dass der Mitarbeiter eine Straftat ausübt – genauer gesagt handelt es sich um die Erschleichung der Entgeltfortzahlung. Auch hier muss auf Grenzen geachtet werden. Die Persönlichkeits- und Privatrechte des Mitarbeiters müssen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Detektive dürfen also beispielsweise nicht in das Haus des Arbeitnehmers einbrechen, um Indizien zu suchen. Übrigens: Wenn der Einsatz nichts ergibt, dann muss der Chef die – nicht unerheblichen Kosten – aus eigener Tasche zahlen.

