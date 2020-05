Die Experten von Stiftung Warentest erklären, wie Sie das Kurzarbeitergeld berechnen können - und worauf Betroffene achten sollten.

In der Corona-Krise haben viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Die Experten von Stiftung Warentest erklären, wie Sie das Kurzarbeitergeld berechnen können.

So berechnen Sie das Kurz­arbeitergeld: Experten geben Rat

Im Zuge der Corona-Krise* ist schon für mehr als zehn Millionen Beschäftigte Kurzarbeit beantragt worden. Ein Instrument für hunderttausende Betriebe in Deutschland, durch die Krise zu kommen - und Entlassungen im besten Fall zu vermeiden. Wer ausrechnen mag, wie hoch das Kurzarbeitergeld bei welchem Gehalt - und weiteren Gegebenheiten - ausfällt, findet Hilfe bei Stiftung Warentest. Die Experten haben auf Ihrer Internetseite jetzt einen Kurzarbeitergeld-Rechner zur Verfügung gestellt, wo sich der Betrag für jeden zugänglich recht unkompliziert berechnen lässt.

Hier beantwortet Stiftung Warentest zudem die wichtigsten Fragen, was beim Kurzarbeitergeld zu beachten ist:

Wie viel Kurz­arbeitergeld bekomme ich?

Stiftung Warentest erklärt: "Sie erhalten als Arbeitnehmer von der Agentur für ­Arbeit für die ausfallende Arbeits­zeit 60 Prozent des dafür eigentlich fälligen Netto­lohns*. Lebt mindestens ein Kind im Haushalt*, beträgt das Kurz­arbeitergeld rund 67 Prozent. Das muss der Arbeit­geber beantragen." Für die Zeit ab Mai 2020 wurde zudem eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds beschlossen: "Wer mindestens 50 Prozent in Kurz­arbeit ist, erhält ab dem vierten Monat des Bezugs von Kurz­arbeitergeld 70 Prozent des entgangenen Netto­lohns und ab dem siebten Monat 80 Prozent." Und: "Mit Kindern sind es ab dem vierten Monat 77 Prozent und ab dem siebten Monat 87 Prozent."

Zudem können Betroffene nach den neuen Regeln nun als Kurz­arbeiter mehr dazu verdienen: "Ab dem 1. Mai 2020 ist ein Hinzuver­dienst bis zur vollen Höhe Ihres bisherigen Monats­einkommens möglich. Die Beschränkung auf systemrelevante Berufe wird aufgehoben. Diese Änderungen gelten bis Ende 2020." Erforderlich ist die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

Wie errechne ich das Kurz­arbeitergeld?

"Am einfachsten ist es, wenn Sie dafür unseren neuen Rechner verwenden", so der Tipp von Stiftung Warentest. Dieser Kurz­arbeitergeld-Rechner berück­sichtige auch die geplanten Erhöhungen. Bei der Berechnung sei ein pauschaliertes Netto­entgelt zugrundegelegt. "Maßgeblich ist der regel­mäßige Brutto­lohn im Sinne Sozial­versicherung bis zur Beitrags­bemessungs­grenze. Nicht dabei zählen Entgelte für Mehr­arbeit und Sonderzah­lungen", erklärt Stiftung Warentest. Die Sozial­abgaben beim Kurz­arbeitergeld trage die Arbeits­agentur.

Was gilt, wenn ich während der Kurz­arbeit krank werde?

"Sie haben bei einer Krank­schreibung* Anspruch auf Entgelt­fortzahlung und später Krankengeld", klärt Stiftung Warentest auf. "In den ersten sechs Wochen bekommen Sie weiter Ihr reduziertes Entgelt plus Kurz­arbeitergeld. Nach sechs Wochen zahlt die Krankenkasse Krankengeld gemäß dem Einkommen, das Sie vor der Kurz­arbeit erzielten. Es beträgt maximal 90 Prozent ­Ihres Netto­lohns abzüglich der Arbeit­neh­meranteile zur Sozial­versicherung."

Muss ich mein Kurz­arbeitergeld versteuern?

"Nein, Kurz­arbeitergeld ist steuerfrei", teilen die Experten mit. "Es wird aber den steuer­pflichtigen Einkünften fiktiv zuge­rechnet. Dadurch ergibt sich ein höherer Steu­ersatz, der auf das restliche Einkommen angewendet wird. Beim Lohn­steuer­abzug durch den Arbeit­geber ist er noch nicht berück­sichtigt, er kommt erst bei der Steuer­abrechnung mit dem Finanz­amt zum Tragen. So kann es zu Nach­forderungen kommen." Was vielleicht nicht jeder weiß: "Beziehen Sie noch Lohn, weil Sie nicht komplett auf Kurz­arbeit gesetzt sind, passt Ihr ­Arbeit­geber übrigens Ihre Lohn­steuer auto­matisch an Ihr nied­rigeres Gehalt an."

Wirkt sich die Steuerklasse auf das Kurz­arbeitergeld aus?

"Ja, sogar sehr", betonen die Experten von Stiftung Warentest. Denn die Höhe des Kurz­arbeitergelds hänge vom monatlichen Netto­gehalt ab. Ihr Tipp: "Da ist es am güns­tigsten, wenn bei Verheirateten der Bezieher des Geldes die Steuerklasse mit dem höchsten monatlichen Netto wählt, also die III oder zumindest IV. Steuerliche Nachteile werden mit der Steuer­erklärung ausgeglichen."

Wie die Steuerklasse das Netto­gehalt* beein­flusst, lässt sich mit dem Gehaltsrechner von Stiftung Warentest ermitteln. "Wollen Sie zu den Steuerklassen III/V wechseln, müssen Sie das als Paar gemein­sam beantragen. Einen Wechsel zur Klasse IV kann auch einer allein veranlassen, der andere rutscht dann auto­matisch mit in die IV", so die Experten, die zudem auf das Formular "Antrag auf Steuerklassen­wechsel bei Ehegatten/Lebens­part­nern" zum Ausdrucken verweisen. Ihr Ratschlag zudem: "Übrigens können Sie seit Anfang 2020 die Steuerklassen mehr­mals im Jahr wechseln."

Was müssen Eltern für das höhere Kurz­arbeitergeld nach­weisen?

"In Ihren elektronischen Lohn­steuer­abzugs­merkmalen – Elstam – muss ein Kinder­frei­betrag von mindestens 0,5 einge­tragen sein", teilt Stiftung Warentest zudem mit. "Wie viele Kinder Sie haben, spielt keine Rolle." Die Auskunft zu Elstam lasse sich auf dem Portal der Finanz­verwaltung über "Mein Elster" unter "Formulare & Leistungen" jeder­zeit elektronisch abrufen.

Ein Tipp:"Dafür müssen Sie sich lediglich einmalig unter "Mein Elster" (elster.de) registrieren. "Nun kann es sein, dass dieser sogenannte Kinder­frei­betrags­zähler fehlt, weil Ihr Kind in diesem Jahr 18 Jahre wurde und somit der Frei­betrag nicht mehr auto­matisch berück­sichtigt wird, sondern nur auf Antrag. Lassen Sie dann schnells­tens einen Kinder­frei­betrag in Ihren Elstam vom Finanz­amt eintragen."

Kinder­frei­beträge stehen Eltern auch für über 18-Jährige zu, wie die Experten auch betonen, "wenn der Nach­wuchs etwa in Ausbildung ist, studiert oder ein freiwil­liges soziales Jahr leistet". Wie das Kinder­geld gebe es Kinder­frei­beträge jedoch längs­tens bis zum 25. Geburts­tag.

