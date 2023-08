Nach den Ferien: So starten Sie gut in den Arbeitsalltag

Nach dem Urlaub noch nicht wieder in Bürolaune? Dann kann es helfen, sich nicht gleich den schwierigsten Projekten zu widmen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Wochenlang hat man sich auf den Urlaub gefreut, dann ist er auch schon wieder rum - und der erste Arbeitstag nach den Ferien steht an. So wird der Einstieg leichter.

Düsseldorf - Zurück an den Schreibtisch oder in die Werkstatt: Dass sich die Lust darauf nach einem Urlaub womöglich in Grenzen hält, ist verständlich. Dies sei ein normaler „Anpassungsprozess“, heißt es vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa). Meist reguliere sich die fehlende Motivation nach ein bis zwei Wochen wieder von allein.

Schnell wieder aufs Wochenende freuen

Die Rückkehr in den Arbeitsalltag kann man sich allerdings erleichtern. Und zwar, indem man schon vor dem Urlaub seinen Wiedereinstieg plant. „Starten Sie beispielsweise erst in der Wochenmitte wieder in den Job, somit können Sie sich schon auf das bald nahende Wochenende freuen“, rät Martina Frost, Expertin des Fachbereichs Arbeits- und Leistungsfähigkeit beim ifaa.

Auch sinnvoll: Am ersten Tag mit einfachen Aufgaben starten und möglichst keine oder nur die allerwichtigsten Termine einplanen. „Dann haben Sie Zeit, sich wieder einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu schaffen und diese zu priorisieren“, so Frost.

Den Einstieg erleichtern können zudem kleine Pausen zwischendurch, in die man kurze Entspannungsübungen einbaut. Wichtig: positiv bleiben. Versuchen Sie sich beispielsweise auf die netten Kollegen oder spannende Projekte zu konzentrieren. Und sorgen Sie für ein aufgeräumtes Umfeld: Im Homeoffice sollte alles, was an Haushaltsaufgaben erinnert, aus dem Blickfeld sein. Ablenkungen auf dem Schreibtisch wie das Smartphone oder Essen räumt man besser weg.

Absprachen zu E-Mails treffen

Und auch Führungskräfte können ihren Mitarbeitern den Wiedereinstieg erleichtern. Dafür sollten sie Frost zufolge Urlaubsrückkehrern ausreichend Zeit für die Einarbeitung geben und störungsfreie Zeit ermöglichen, etwa durch Terminblocker im Kalender oder die Arbeit im Homeoffice.

Außerdem sinnvoll: Gemeinsam mit den Mitarbeitern realistische Ziele vereinbaren und klären, was nach dem Urlaub anliegt und bis wann es erledigt sein muss. Absprachen, wie nach dem Urlaub mit der während der Abwesenheit entstandenen E-Mail-Flut umgegangen werden sollte, sorgen für einen möglichst reibungslosen Start. Besprechen können beide Seiten etwa, welche Mails sofort gelesen werden müssen und welche Zeit haben.

Womöglich kann auch die Abwesenheitsnotiz am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub noch eingeschaltet bleiben - und den Beschäftigten so mehr Ruhe bei der Rückkehr verschaffen. dpa