Nicht nur im Job wichtig: Sollte ich andere Menschen verpfeifen?

Von: Carina Blumenroth

Pünktlichkeit oder eine komische Arbeitsmoral – wenn Sie das bei Kollegen bemerken und dann den Chef informieren, ist das dann eigentlich bedenklich?

Bereits zu Schulzeiten waren Menschen, die andere verpetzt haben, nicht sonderlich beliebt. Sei es, dass Lehrerinnen und Lehrer über das Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern informiert wurden. Oder auch beliebt, wenn darauf hingewiesen wurde, dass Hausaufgaben aufgegeben und noch nicht kontrolliert wurden. Aber wie sieht das mit dem Petzen im Leben nach der Schule aus?

Petzen – wann genau spricht man eigentlich davon?

Allgemein kann man sagen, dass es eine Form von Petzen ist, wenn man Autoritätspersonen, die meist höher gestellt sind, über vermeintliches Fehlverhalten anderer Menschen informiert. Das kann beispielsweise bei den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern oder den Vorgesetzten geschehen.

Synonyme für das Verb petzen – Online-Portal Openthesaurus.de (jemanden) denunzieren, (jemanden / etwas / jemandem etwas) melden, (jemanden / etwas) verraten, (jemanden) anschwärzen (bei), (jemanden) verpfeifen (umangssprachlich)

Haben Menschen, die gerne petzen, einen guten Ruf?

Pauschalisieren lässt sich das nicht, ob jemand, der oder die jemand anderen verrät, einen guten Ruf hat oder nicht. Mehrere Blickpunkte müssen berücksichtigt werden. Beispielsweise kommt es darauf an, welches Motiv dahinter steht, dass gepetzt wurde. Geht es um Eigennutz, Gerechtigkeit oder gar Verantwortung?

Eigener Vorteil: Wenn gepetzt wird, um sich selbst einen Vorteil im Job zu verschaffen, sei dies kein netter Schachzug, allerdings ist es psychologisch nachvollziehbar, informiert das Portal Arbeitsabc. Hintergrund kann beispielsweise der Neid auf die andere Person sein. Mit dem ‚Verrat‘ soll die Person dann in einem schlechten Licht dargestellt werden.

Sie wollen Ihren Vorgesetzten imponieren und verpetzen dafür Kolleginnen und Kollegen? Eigentlich wollen Sie nur Anerkennung bekommen, tragen dies jedoch auf dem Rücken des Teams aus. Das kann nach hinten losgehen. Vielleicht versprechen Sie sich davon, dass Sie schneller die Karriereleiter hochsteigen können? Das Gegenteil kann der Fall sein. Stichwort Loyalität. Verantwortung und Gefahrenabwehr: Sie bekommen mit, wie Kolleginnen oder Kollegen einem Projekt oder gar der ganzen Firma schaden? Dann sollten Sie das melden. Zwar werden Sie dann von den Menschen, die Sie verpetzt haben, nicht mehr gemocht – aber Sie haben Verantwortung übernommen und potenzielle Gefahren angesprochen.

Sie bekommen mit, wie Kolleginnen oder Kollegen einem Projekt oder gar der ganzen Firma schaden? Dann sollten Sie das melden. Zwar werden Sie dann von den Menschen, die Sie verpetzt haben, nicht mehr gemocht – aber Sie haben Verantwortung übernommen und potenzielle Gefahren angesprochen. Sinn für Gerechtigkeit: Sie bekommen mit, wie jemand für die Leistung anderer Lorbeeren einheimst? Das kann Sie triggern – allerdings sollten Sie sachlich blieben, lassen Sie Ihre Emotionen aus dem Spiel und suchen Sie mit allen Beteiligten das Gespräch.

Wie petzen Sie richtig?

Grundsätzlich sollten Sie reflektiert an die Sache rangehen. Machen Sie sich bewusst, dass es Ihren Beliebtheitsgrad nicht unbedingt stärken wird, wenn Sie Probleme ansprechen. Wägen Sie also ab, ob Sie wirklich in diese Rolle möchten. Fragen Sie sich auch, ob Sie schon alles getan haben, um die Situation aufzulösen. Haben Sie es beispielsweise schon mit direkter Kommunikation versucht? Achten Sie dabei darauf, dass Sie konkrete Beispiele haben, vermeiden Sie Schuldzuweisungen und schildern Sie sachlich Ihre Eindrücke. Sollte das nicht helfen, empfiehlt das Portal Karrierebibel.de, dass Sie sich im Kreis der Kolleginnen und Kollegen Verbündete suchen. Wenn Sie sich dann entscheiden, Ihre Vorgesetzten zu informieren, schildern Sie bestenfalls nicht nur das Problem, sondern bieten auch Lösungen an.