Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche in Deutschland: 3 Tipps für teilnehmende Arbeitnehmer

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Mit einem großen Pilotprojekt möchte nun auch Deutschland die Vor- und Nachteile der Vier-Tage-Woche aus erster Hand belegen. Das sollten Arbeitnehmer beachten.

Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) meldet, startet in Deutschland das bisher größte Experiment seiner Art zur Vier-Tage-Woche. Bisher schwankt die Entwicklung rund um das umstrittene Arbeitszeitmodell hierzulande irgendwo zwischen Trend und Möglichkeit. Beteiligen sollen sich an dem Projekt mehr als 50 Unternehmen. Ab September können sich die Firmen als Teilnehmer bewerben. Die involvierten Arbeitnehmer sollten jedoch drei Tipps beherzigen, damit die Vier-Tage-Woche für Sie Vorteile und keine Nachteile mit sich bringt.

Einzelheiten des Experiments zur Vier-Tage-Woche in Deutschland

Ein neues Pilotprojekt soll herausfinden, welche Vor- und Nachteile die Vier-Tage-Woche hat. Für Arbeitnehmer ändert sich damit sowohl der Arbeitsalltag als auch die Freizeit. © YAY Images/Imago

Ziel des Experiments sei es, endlich auch in Deutschland eigene aussagekräftige Fakten zur Vier-Tage-Woche zu generieren, informiert das RND weiter. Die Laufzeit des Pilotprojekts betrage sechs Monate. Start sei im Februar 2024, Ende im August 2024. Wichtig sei es zudem, dass die teilnehmenden Firmen aus verschiedenen Branchen kämen und von unterschiedlicher Betriebsgröße seien. Man wünscht sich also einen repräsentativen Querschnitt. Danach würden die Daten zur wissenschaftlichen Auswertung an die Universität Münster gegeben, die dann die Ergebnisse bereitstellt.

Wie liefen die Experimente in anderen Ländern?

Außerhalb Europas wurde das Arbeitszeitmodell bereits unter anderem in den USA und in Australien erfolgreich getestet. Ein Pilotprojekt in Großbritannien belegt, dass den Unternehmen weder Umsatzeinbußen entstanden, noch die Produktivität sank, wie die Tagesschau berichtet. Die Fehltage seien deutlich zurückgegangen und die Mitarbeiter durch die Vier-Tage-Woche nach eigener Aussage zufriedener. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sah auch eine Verbesserung bei der Vereinbarkeit von Job und Privatleben. Die sogenannte Work-Life-Balance hat vor allem für junge Erwachsene eine hohe Priorität, neben dem Gehalt.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Job & Beruf finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Tipps für Arbeitnehmer teilnehmender Unternehmen

Entscheidet sich ein Unternehmen, an dem Pilotprojekt teilzunehmen, hat das natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Diese sollten darauf achten, dass vor allem drei Kriterien eingehalten werden:

Neun Dinge, die jeder heimlich im Büro macht Fotostrecke ansehen

Die Vier-Tage-Woche verspricht eine verkürzte Arbeitszeit bei vollem Gehalt. Überprüfen Sie die Einhaltung dieses Versprechens bis auf den letzten Cent: Vertragsänderungen oder verminderte Lohnauszahlungen sind nicht erlaubt. Um das Arbeitszeitmodell in den Arbeitsalltag eines Unternehmens zu integrieren, bedarf es einer Umstrukturierung. Die Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten müssen neu vergeben werden. Achten Sie darauf, dass die Aufgaben bei diesem Prozess gerecht verteilt werden. Niemand sollte mehr To-dos erhalten, als während der regulären neuen Arbeitszeit zu schaffen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, heißt es unmittelbar zu handeln und dem Vorgesetzten das Problem zu melden. Vermeiden Sie unbedingt Überstunden, für die es gesetzliche Regeln und Obergrenzen gibt. Ausgenommen sind selbstverständlich „normale“ Überstunden, wie beispielsweise, dass man eine Aufgabe noch schnell zu Ende bringen möchte oder dass eine außerordentliche Deadline eingehalten werden muss. Ausnahmen gibt es immer, doch sobald sich die Überstunden fest in den Arbeitsalltag einnisten, läuft etwas falsch. Und Sinn des Experiments ist es doch, herauszufinden, ob die Vier-Tage-Woche eine echte Alternative zum etablierten System darstellt – oder nicht.