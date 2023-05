Ist es Scheitern oder Erfahrung? Warum es wichtig ist, gescheitere Projekte hinter sich zu lassen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Im Job gibt es immer mal wieder was Neues: neue Kollegen, neue Vorgesetzte und immer neue Projekte. Das kann manchmal herausfordern, wenn Dinge nicht klappen.

Zum Leben gehören Veränderungen dazu – wenn eine gewohnte Situation plötzlich anders wird, kann das im ersten Moment abschreckend wirken. Menschen gewöhnen sich schnell an ein Vorgehen und Loslassen kann manchmal schwer sein. Allerdings liegt darin auch viel Potenzial. Für das eigene Berufsleben kann es sinnvoll sein, schnell zu lernen, wie man mit Veränderung und Scheitern umgeht.

Veränderung annehmen: Es gelingt Schritt für Schritt

Scheitern wird oft als Schwäche angesehen – entscheidend sei aber der Umgang mit Fehlern. © Andrey Popov/Imago

Ist man im Arbeitsleben, prasseln jeden Tag neue Eindrücke auf einen ein. Eine wichtige Konstante kann dann das Team oder Vorgesetzte um einen herum sein. Verlässt beispielsweise ein Vorgesetzter die Firma, brechen vertraute Kommunikationswege ein. Man muss sich auf eine neue Person einlassen und bewährte Routinen werden unter Umständen aufgebrochen. Das ist etwas, was Zeit erfordert und nicht von jetzt auf gleich geht, informiert Unternehmerin Kirsten Schrick im Gespräch mit Businessinsider. In diesem Fall sei vor allem die Kommunikation wichtig. Wird das Team an Neuerungen herangeführt oder im Stich gelassen? Das mache einen enormen Unterschied, wie der Alltag weitergehe.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Warum gescheitere Situationen den Neuanfang beeinflussen

Wie Projekte oder Arbeitsverhältnisse zu Ende gehen, kommen Emotionen hoch. Wichtig sei es, diesen auch Raum zu geben: „Menschen dürfen sich das Tal der Tränen erlauben“, sagt Schrick. Dann könne ein anderes Projekt frisch starten und man könne neue Sachen ausprobieren. Die Wahrnehmung von Emotionen und dessen Existenz sei ein wichtiger Schritt – Emotionen freien Lauf zu lassen, werde dagegen manchmal als unprofessionell bewertet.

Grundsätzlich, so Schrick gegenüber Businessinsider, sei es wichtig, Gefühle nicht zu bewerten. Geschehe dies, befinde man sich in einer Emotionsspirale. Dies bedeutet, dass man dann von Emotionen regiert werde und kaum mehr rationale Entscheidungen treffen kann. Ein Schritt aus diesem Kreislauf heraus könne mit Achtsamkeit geschehen – wichtig kann in diesem Zusammenhang auch die Selbstreflexion sein.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Problem mit dem Scheitern?

„Die deutsche Mentalität hat mit dem Scheitern ein Problem“, sagt Kirsten Schrick. Scheitern werde oft mit dem Ende von Projekten oder Stellen gleichgesetzt. Das sei allerdings nicht immer sinnvoll – denn in der Zwischenzeit gab es einen Lernprozess. So führen auch vermeintliche Niederlagen auf dem eigenen Weg weiter. Allgemein ist es eine Frage des Blickwinkels und auch eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Sehen Menschen das Glas als halbvoll oder halbleer an – wenn man sich auf das Sinnhafte fokussiert, kann man aus vielen Situationen wertvolle Erfahrungen mitnehmen.

Neuer Blickwinkel durch Scheitern? Man hat die Chance, die letzten Ziele zu hinterfragen. Vielleicht sieht man den eigenen Mut und ist stolz, dass man etwas ausprobiert hat. Rückschläge bedeuten nicht automatisch, dass der Weg falsch ist, den man eingeschlagen hat, sondern vielleicht nur, dass die Herangehensweise nicht die richtige war.

Wenn doch mal härte Rückschläge kommen, ist es wichtig, diese zu akzeptieren und zu hinterfragen. Dann kann man geeignete Konsequenzen ziehen und proaktiv handeln, informiert das Portal Karrierebibel.