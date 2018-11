So setzen Sie sich im Bewerbungsgespräch mit drei einfachen Sätzen durch

Bewerbungsprozesse sind mühsam - nicht nur für Sie, auch für den Personaler. Damit Sie ihm die richtigen Infos geben, sollten Sie genau drei Sätze anwenden.

Im Bewerbungsgespräch kommt es auf die richtige Dosierung an: Sagen Sie genug, um den Personaler zu überzeugen - aber quatschen Sie ihn auch nicht nieder. Drei Sätze oder besser noch Herangehensweisen helfen dabei, dem Personaler exakt die richtigen Infos zu liefern.

Erklären Sie sich in diesen drei Sätzen - und sahnen Sie den Job ab

Wer in einem Vorstellungsgespräch punkten will, der sollte genau nach drei Sätzen vorgehen:

1. "Ich bin"

Beginnen Sie damit, knackig und "on Point" zu beschreiben, wer Sie sind, was Sie ausmacht und wie Ihr bisheriger beruflicher Werdegang aussah. Bleiben Sie dabei aber bei der Sache und schweifen Sie nicht ab. Ihr Gegenüber hat Ihren Lebenslauf bereits gelesen und möchte nun, dass Sie ihn in Ihren eigenen Worten und mit Bezug auf die ausgeschriebene Stelle wiedergeben.

2. "Ich kann"

Beweisen Sie anschließend, warum genau Sie so gut zu der neuen Stelle passen. Zeigen Sie dies anhand von konkreten Beispielen auf - diese veranschaulichen, was Sie können und warum Sie die perfekte Kandidatin oder der perfekte Kandidat für den Job sind. Beschreiben Sie Qualifikationen, Leistungen und Erfolge möglichst anschaulich.

3. "Ich will"

Nun geht es ans Eingemachte: Machen Sie dem Personaler klar, was Ihre beruflichen Ziele sind und warum und wie Sie diese mit der neuen Stelle erreichen können. Zeigen Sie deutlich, dass Sie ambitioniert sind - dann werden Sie auch überzeugen, dass Sie Ihr Geld wert sind.

sca