Überraschend: Welcher der stressigste Job der Welt ist

Wissenschaftler haben in einer Langzeitstudie herausgefunden, welches der stressigste Job der Welt ist. Das Ergebnis dürfte die meisten überraschen.

Ärzte? Kindergärtner? Oder doch vielleicht Lehrer? Wer sich den stressigsten Job der Welt vorstellt, dem fallen sicher gleich fünf oder mehr Berufe ein, die dazugehören könnten. Stress gehört schließlich zu den meisten Berufen wie das Amen in der Kirche. Doch welcher ist wirklich der stressigste Job der Welt?

Stressigster Beruf der Welt: Wissenschaftler führen Langzeitstudie durch

Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler der Southern Medical University in China beschäftigt. In einer Langzeitstudie, die über ganze 17 Jahre lief, untersuchten sie die Berufe von 136.000 Teilnehmern. Das erstaunliche Ergebnis: Kellner haben den stressigsten Beruf der Welt.

Darum haben Kellner den stressigste Beruf

Die meisten würden wohl eher einen Beruf mit mehr Verantwortung vermuten, so wie Polizisten, Krankenschwestern oder Erzieher. Wer schon einmal gekellnert hat, weiß jedoch, dass dieser Job alles andere als einfach ist: Gastro-Mitarbeiter stehen ständig unter Druck, sowohl physisch als auch psychisch. Schließlich zählt in diesem Beruf Schnelligkeit: Die Gäste wollen ihr Essen und die Getränke so schnell wie möglich auf dem Tisch haben, Gerichte dürfen nicht kalt werden. Nach dem Essen dann noch schnell abkassieren. Und für alles ist gerade in kleinen Lokalen oft nur ein einziger Kellner verantwortlich.

Doch selbst wer schnell und freundlich die Gäste bedient, erfährt oft nur wenig Wertschätzung von ihnen. Dazu kommen u nflexible Arbeitszeiten und ein geringer Lohn - anders als zum Beispiel Ärzte oder Lehrer, die wenigstens finanziell ordentlich entlohnt werden.

Darüber hinaus neigen Kellner wegen des stressigen Jobs sehr viel öfter zu Alkohol und Zigaretten, wie die Wissenschaftler belegen konnten.

Das sind die Berufe mit dem wenigsten Stress

Übrigens: Die Studie hat auch herausgefunden, in welchen Berufen Mitarbeiter am wenigsten Stress haben sollen. Es sind Architekten - und Wissenschaftler.

